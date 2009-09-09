Vodafone hatları çöktü, çalışmıyor

|Vodafone Türkiye, İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde
bulunan veri santralinin, yoğun yağış nedeniyle bu sabah 07.50 itibariyle
kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
Vodafone Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, dün geceden bu yana aralıksız
devam eden yağmur ve selin, İstanbul'un bir bölümünde ciddi hasarlara ve
ölümlere yol açtığı hatırlatılarak, mağdur olanlara baş sağlığı ve geçmiş olsun
dileklerinde bulunuldu.
Yaşanan felaketin, Vodafone Türkiye'nin İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde
bulunan veri santralini de bu sabah 07.50 itibariyle kullanılamaz hale getirdiği
belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Bu santralden hizmet alan İstanbul'un
Kuzeybatısı ve Trakya bölgesindeki abonelerimizin bir bölümü şu anda iletişim
sorunları yaşamaktadır. İlk adım olarak İkitelli binasındaki çalışanlarımız
güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Sistemin diğer veri santralleri
üzerinden sağlıklı hizmet vermesi ve etkilenen abonelerimizin en geç gün sonuna
kadar sorunsuz bir şekilde hizmet almalarını sağlamak üzere çalışmalarımız
aralıksız devam
etmektedir.”