Vodafone büyümeye devam ediyor

Dünyanın ikinci büyük kablosuz ağ operatörü Vodafone, Alman Kabel Deutschland ile 7.7 milyar Euro'ya ön anlaşmaya vardı. Vodafone, Kabel Deutschland’a hisse başına 87 euro verecek. Vodafone’un 87 euroluk hisse teklifi Kabel’in cuma günkü 84.10 euroluk hisse kapanış fiyatının %3.4 üzerinde. Vodafone Kabel Deutschland’a daha önce hisse başına 80 ve 85 euroluk teklifler yapmıştı. Kabel Deutschland’ı satın alarak Vodafone’un Alman şirketine bağlı 8.5 milyon haneye ve bu sayede potansiyel telefon, internet ve televizyon abonelerine erişim sağlayacağı belirtiliyor. Vodafone’un, Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon pazarı olan Alman pazarına girmesinin Sky Deutschland ve Deutsche Telekom (DTE) üzerinde ciddi bir rekabet baskısı oluşturması bekleniyor. Vodafone, Kabel Deutschland’ı satın almak için Liberty Global Plc (LBTYA) ile rekabet ediyordu.