Vodafone, Borusan Telekom'u alıyor

T24 -

6 aydır görüşülüyor

Hintli, Dubaili olmadı

Vodafone neden bu alımı yapıyor?

Vodafone yüzde 5 pazar payı kazanacak

Pazar payında vodafone artıya geçti

Milliyet gazetesinin haberine göre Cep telefonu operatörü Vodafone kurumsal pazardaki rekabet gücünü artırmak için Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Borusan Telekom’u satın alıyor. Borusan Holding bünyesindeki Borusan Telekom, Türkiye’de A tipi lisans alarak fiberoptik altyapı işine en çok para yatıran ilk operatör olmasının yanı sıra kurumsal tarafta büyük ölçekli 250’nin üzerinde şirketin telekom işlerini üstleniyor.Türk Telekom’a rakip olarak konumlanan şirket fiberoptik ağ üzerinden internet, ses ve veri taşıma hizmetleri veriyor. Borusan Telekom, Koç.net ve Tellcom’la birlikte alternatif pazarın en büyük üç oyuncusundan biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan sektör temsilcileri Vodafone Türkiye’nin satınalma sürecinde pazarın diğer oyuncularından Koç.net’le de gö-rüştüğünü belirtiyor. Edinilen bilgilere göre Vodafone’la Borusan grubu arasında yaklaşık 6 aydır devam eden görüşmeler noktalandı, anlaşma metni taraflar arasında imzada. Yapılan görüşmelerin yüzde 100 hisse alımıyla sonuçlanacağı belirtiliyor.Masada görüşülen diğer alternatifler arasında çoğunluk hissenin alınarak şirketin kontrolü veya yönetimden bazı isimlerle devam gibi stratejik konular olduğu bildiriliyor. Borusan Telekom’un yönetimindeki İshak Antika ve Yılmaz Argüden gibi isimlerin önümüzdeki dönemde de şirkette kalması gündemde.Borusan Telekom 2008 yılının başında Hintli telekom grubu Dhanus ile yaklaşık 70 milyon dolarlık bedel üzerinden el sıkışmış ama Hintli şirketin kriz sebebiyle satın alma işleminden son anda vazgeçmesiyle bu işi dondurmuştu.Borusan grubunun stratejik işler listesinden çıkardığı ve “satılacak” şeklinde yaklaştığı Borusan Telekom’un devri için Dubaililerle de masaya oturuldu. Büyük gizlilik içinde yürütülen tüm bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı.Şimdi İngiliz Vodafone ile sona gelindiği yılbaşından önce satış işlemiyle ilgili duyurunun yapılacağı belirtiliyor.- Cep pazarına bakıldığında 3G’yle birlikte hız yarışı başladı. Burada da hacimli ciro ve kâr getiren kurumsal müşterilerin önemi arttı.- Kurumsal müşterileri hedefleyen operatörler internet bağlantısında ve hızlı veri transferinde sorun yaşamamak için fiberoptik kabloları kullanma yolunu tercih ediyor. Çünkü bu yükü havadan (GSM şebekesi üzerinden) vermek hem çok pahalı hem de olası kesintilerden dolayı riskli.- Türkiye’de fiberoptik alanında pazarın en büyük oyuncusu Türk Telekom (TT).- Cep operatörleri TT’ye yüksek fatura ödememek için farklı arayışlara gidiyor.- Avea, TT grubunda yer aldığından bu konuda eli rahat.- Turkcell grup şirketlerinden Tellcom’a milyar dolarlık bütçe ayırdı ve Türkiye genelinde fiberoptik kablo döşüyor.- Fiberoptik oyunda açıkta kalan, TT’ye yüksek fatura ödemek zorunda kalan (bu yüzden kurumsalda fazla büyüyemeyen) tek oyuncu Vodafone.- Vodafone, Borusan Telekom’u alarak kendi transmisyon (veri iletimi) altyapısına sahip olarak, hız yarışında olası sorunları aşmayı hedefliyor.- Şirketin planı 3G’de ulaşılan 7.2 Mbit’lik hızı fiberoptikle birlikte sağlıklı bir yolla 21 Mbit seviyesine taşımak. Bunu da kurumsal müşterilere sunmak.Turkcell’in gelirleri içinde data (veri) tarafından gelen pay yüzde 15. Vodafone yarışta oldukça geride. Şirkete bu alımın yüzde 5’in üzerinde pazar payı getireceği hesaplanıyor. Büyüme tarafında yeni yatırımın önemli etkisi olacağı belirtiliyor.Son 7 çeyreklik döneme bakıldığında Türkiye pazarına girişinin ardından sürekli pazar payı düşüşü yaşayan Vodafone, ilk kez 2009’un üçüncü çeyreğinde pazar payını artırdı. Yeni satınalmayla birlikte buradaki artışın da sürmesi bekleniyor.