Vodafone Borusan Telekom'u aldı

T24 - Vodafone Türkiye, 3 bin kurumsal müşterisi bulunan ve kurumsal sabit iletişim pazarında faaliyet gösteren alternatif telekom operatörlerinden biri olan Borusan Telekom hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak üzere Borusan Holding ile anlaştı.



Borusan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Agah Uğur, Vodafone Türkiye'nin Borusan Telekom'u satın alma kararıyla ilgili, “Bugün bizim için duygusal ve güzel bir gün. Genç ve güzel kızımızı iyi aile çocuğu yakışıklı damada veriyoruz” dedi.



Uğur, satın alma sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sektöre 2000 yılında girdiklerini hatırlatarak, 9 yılda kendilerini mutlu eden “harika” diyebilecekleri bir şirket yarattıklarını söyledi.



Sektörde entegrasyona yönelik trendler ve faaliyet gösterdikleri enerji sektöründe büyük yatırım yapma planları, çelik ve lojistik sektörlerine daha fazla odaklanma ana stratejileri doğrultusunda böyle bir satın alma anlaşması yapmaya karar verdiklerini anlatan Uğur, sürecin çok iyi geçtiğini, Borusan Telekom'un müşterileri, çalışanları ve markasının bundan sonra daha da yükseleceğine inandığını vurguladı.



Agar Uğur, satış anlaşması için “Bugün bizim için duygusal ve güzel bir gün. Genç ve güzel kızımızı iyi aile çocuğu yakışıklı damada veriyoruz. Vodafone, Türkiye'nin en önde gelen firmalarından biri. Bu işbirliğini yarattığımız için çok mutluyuz” dedi.



Soruları da yanıtlayan Uğur, yaptıkları anlaşma gereği fiyatla ilgili bir açıklama yapamayacaklarını belirterek, Borusan Telekom'un çok yönlü bir iletişim operatörüne entegre olabilecek “mükemmel bir kurumsal hizmet sağlayıcı” konumunda bulunduğunu, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin yüzde 38'inin iletişim alanında stratejik iş ortağı olduğunu kaydetti.



Ciro 70 milyon dolar, aktif büyüklük 18 milyon dolar



Uğur, şirketin cirosunun 70 milyon dolar, alternatif telekom operatörleri içinde beklenen EBITDA'ya (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) sahip olduğunu, son 3-4 yıldır da pozitif EBITDA'sı bulunduğunu bildirdi.



Borusan Telekom'un aktif büyüklüğünün ise 18 milyon dolar olduğunu ifade eden Uğur, İstanbul bazlı 250 kilometreye yakın fiber yatırımın önemli kısmının tamamlandığını ve çalışan sayısının 150 olduğunu bildirdi.



Sektördeki fiyat düşüşüne rağmen Borusan Telekom'un büyümesini sürdürdüğünü, data hizmetinde miktar olarak her yıl ciddi boyutta büyüme kaydettiğini ve cirodaki düşmemeyi bu şekilde sağladığını anlatan Uğur, fiyat düşüşünden önceki dönemde ise hem IT sektöründe hem genel sektörde en hızlı büyüyen şirketler listesinde yer aldığını, bunu sadece bir segmente odaklanarak başardığını söyledi.



Agah Uğur, alternatif telekom operatörleri içinde bağımsız olan iki firmadan birinin Borusan Telekom olduğunun altını çizerek, “Kendi grubu dışında bağımsız olarak hizmet veren kurumsal alternatif telekom şirketleri içinde en önde zannediyorum biziz” dedi.



“Hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak suretiyle"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray da Borusan Holding bünyesinde 9 yıldır faaliyet gösteren Borusan Telekom'un hisselerinin yüzde 100'ünü satın almak suretiyle şirketi Vodafone Türkiye bünyesine katma kararını aldıklarını, satın alma işleminin resmi kurumlarının onayının ardından tamamlanacağını ifade etti.



Satın alma kararını müşterilerinin güvenilir iletişim ortağı olma vizyonları doğrultusunda verdiklerine işaret eden Timuray, satın almayla kurumsal müşterilerine yönelik olarak tayin ettikleri toplam iletişim hizmetleri stratejisini gerek mobil, gerek sabit teknolojileri kullanarak ve sürekli geliştirerek kurumsal iletişim pazarında konumlarını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.



Serpil Timuray, “Bu başarılı şirketi bünyemize katma kararımız, Vodafone Türkiye olarak kurumsal iletişim pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmeye yönelik stratejik bir adımdır. Bu adım sayesinde kurumsal müşterilerimiz tüm iletişim ihtiyaçlarını gerek mobilde, gerek sabitte tek çözüm ortağı olarak Vodafone Grubu'ndan karşılayabileceklerdir” dedi.



Müşteri kazanımında ciddi bir ivme sağladıklarını vurgulayan Timuray, “Son 3 ayda kurumsal

müşterilerde numara taşımada birinci konuma yükselmiş durumdayız. Yine son 3 ayda 20'den fazla büyük kurum, Türkiye'nin ilk 500'ündeki büyük kurumlar Vodafone'u stratejik iletişim ortağı olarak seçerek müşteri portföyümüze katılma kararı almışlardır” şeklinde konuştu.



“1,5 senelik dönemde markayı devam ettireceğiz”



Timuray, soruları da yanıtlarken marka isminin devam ettirilip ettirilmeyeceği yönündeki soru üzerine, anlaşma gereği önümüzdeki 1,5 senelik dönemde bu markayı devam ettirmeyi amaçladıklarını, sonraki süreçte şirketin Vodafone olarak yoluna devam edeceğini bildirdi.



Borusan Telekom'u başarılı kılan tüm stratejilerini sürdürmeye niyetli olduklarını ve bu doğrultuda İcra Kurulu ve Genel Müdürü ile aynı şekilde devam edeceklerini dile getiren Timuray, önümüzdeki dönemde bu alandaki hizmet yelpazesini daha da zenginleştireceklerini, 2010'da daha kuvvetli bir oyuncu olarak kurumsal müşterilerin tercihi olabilmeyi hedeflediklerini söyledi.



Borusan Telekom Genel Müdürü Mehmet Başer ise yıllık ses iletişimi olarak 1 milyar dakikaya yakın ses trafiği bulunduğunu, bu yıl data tarafında yüzde 100'ün üzerinde büyüme kaydettiklerini belirtti.









