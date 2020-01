Vodafone Arena'ya 40 milyon liralık teknoloji yatırım

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Stat bittikten sonra eklediğiniz bir iki özellikle o stat akıllı olmuyor. Vodafone Arena'ya inşaat aşamasından başlayarak 40 milyon lira teknoloji yatırımı yaptık." dedi.

Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak tasarlanan Vodafone Arena'nın akıllı stadyum altyapısı, Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

Engin Aksoy, Vodafone Arena'ya yapılan yatırımın şirketin Türkiye ekonomisine verdikleri önemi gösterdiğine dikkati çekerek, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Toplantıda teknolojik altyapıya ilişkin bilgi veren Aksoy, Beşiktaş ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasını imzaladıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Vodafone Arena dünyanın en ileri teknolojileriyle kuruldu, bunu sağlamak ancak inşaat sırasında yapılan teknoloji yatırımı ile mümkün. Stat bittikten sonra eklediğiniz bir iki özellikle o stat akıllı olmuyor. Vodafone Arena'ya 40 milyon liralık teknoloji yatırımı yaptık. Bu inşaat aşamasından başlayarak yaptığımız yatırımla da Vodafone Arena'nın bir teknoloji merkezi olmasını sağladık.

Vodafone Arena içerisinde teknoloji merkezi olan Türkiye'deki tek stat. Bu stat ile Türkiye'nin çok önemli bir değer kazandığına inanıyoruz. Vodafone Arena, pek çok inovatif özelliğinin yanı sıra teknolojisiyle de öne çıkan bir stadyum. Dünyadaki en iyi örnekleri inceledik ve küresel ortaklarla iş birliği yaptık. Buradaki altyapıyı, Avrupa'da bir ilk olarak, inşaat aşamasından itibaren planlı ve entegre bir biçimde hayata geçirdik. Vodafone Arena'yı dünyadaki birçok stadyumdan ayıran en önemli özelliği bu diyebiliriz."

"Statta 620 wifi noktası var"

Engin Aksoy, Vodafone Arena'nın 5 katmanlı akıllı altyapısı bulunduğunu belirterek, ilk katmanda sistem odaları ve telekom odaları olduğunu, statın teknoloji altyapısını sağlayabilmek için statın altına 142 bin metre kablo çekildiğini söyledi.

İkinci katmanda 50 bin ziyaretçinin aynı anda bağlantı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan yüksek bant teknolojili ağ yapısı olduğuna işarete den Aksoy, şunları anlattı:

"Beşiktaşlılar bu statta çok yüksek data aktarım hızına ulaşabiliyor. Çatıya ve içerideki localara yerleştirilmiş 380 anten, 620 wifi noktası var statta. 4,5G bağlantısını 74 ayrı noktadan sağlıyoruz, 42 bin seyirci aynı anda wifiye bağlanabiliyor. Üçüncü katmanda, tek merkezden yönetilen ekranlar ve videowall'lar bulunuyor, statta 720'den fazla televizyon, 43 farklı noktada 8 çeşit videowall var ve 2 bin 200 koltukta da izleyicilerin canlı yayını izleyebilecekleri, göremediklerini seyredebilecekleri ekran var.

Dördüncü katmanda, Vodafone Arena'nın pusulası mobil uygulama yer alıyor. Bu uygulama sayesinde izleyicilerin her türlü bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz. Son katman, katma değerli servisler. Burada Beşiktaş seyircisinin hayatını kolaylaştıracak pek çok uygulama yapıyoruz. Mesela bir yeniliği paylaşmak isterim, 2 bin 200 seyirci koltuktaki maç ekranlarından görüntüleri izleyebiliyor ama önümüzdeki haftadan itibaren Vodafone Arena'da 42 bin seyirci cep telefonlarından Vodafone Arena uygulamasına girerek maçtaki pozisyonları stadın içinde canlı olarak izleyebilecek, pozisyon tekrarını, istatistikleri görebilecek."

"24 maçta 250 bin kişi Wi-Fi ile 10 terabyte data kullandı"

Toplantıda verilen bilgilere göre, "Vodafone Arena" mobil uygulaması, kullanıcılara maçla ilgili her detaya maç sırasında her an ulaşma, ayrıca sürpriz istatistikleri ve ısı haritalarını takip etme imkanı sağlıyor. Vodafone Arena'ya gelemeyen taraftarlar, uygulama sayesinde maçla ilgili çok özel istatistiklere ve ısı haritalarına ulaşırken, stadyum ziyaretçileri canlı maç yayını izleyebiliyor. Yenilenen uygulama, tüm maçın uygulama üzerinden stadyumun Wi-Fi bağlantısı kullanılarak canlı olarak izlenmesini sağlıyor.

Toplantı kapsamında Vodafone Arena'nın akıllı stadyum altyapısının son 1 yıllık performans rakamaları da paylaşıldı. Buna göre, son bir yılda gerçekleşen 24 maçta 264 bin kişi, toplam 8 terabyte data kullandı. Kullanılan datanın büyüklüğü, ortalama kalitede 17 milyon fotoğrafa ya da 12 bin filme denk geliyor. Vodafone Arena'da 160 Mbps hız seviyelerinde mobil bağlantı sağlandı.

250 bin kişi, Wi-Fi ile toplam 10 terabyte data kullandı,750 Mbps hız seviyelerinde Wi-Fi bağlantısı sağlandı. Verilen bilgiye göre, Vodafone, ziyaretçilerin maç konforunu artırmak üzere Beacon teknolojisine dayalı lokasyon tabanlı servisler sunmaya da hazırlanıyor. Bu kapsamda, özel istatistikler, ödeme sistemleri, yüz izleme (face tracking) teknolojisi ve zenginleştirilmiş görsel servisler sunulacak.