Vodafone Arena'da ilk maç biletleri karaborsada; 60 bin TL isteyen var!

Beşiktaş’ın Bursaspor maçı biletleri karaborsaya düştü. Karşılaşma için önceden bilet alan birçok taraftar biletleri internetteki çeşitli siteler üzerinden astronomik fiyatlardan satışa çıkardı. Tek bir bilet için 60 bin TL isteyen karaborsacılar da var.

Sporcope’un haberine göre, Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena kapılarını bugün Bursaspor maçıyla açıyor. Bu özel güne sadece 41903 kişi tanıklık edecek. Yeni stadın biletleri günler öncesinden tükendi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 40 bin kişilik stada 500 bin talep var diyerek ilgilin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne sermişti.

Beşiktaş-Bursaspor maçı biletlerine talep bu kadar fazla olunca, durumu fırsata çevirmek isteyen karaborsacılar internet üzerinden bilet satmaya başladı. Bu durum için emniyetin her hangi bir önlem alıp almadığı ise merak konusu. Çünkü tek bir bilet için 60 bin TL isteyen karaborsacılar var.

Yapılan araştırmaya göre karaborsa biletler birçok internet sitesinden satılıyor. Bilet ilanını internet üzerinden satışa çıkaran şahıslar kendilerine ulaşan taraftarlara istendiği taktirde Passolig devir yöntemiyle biletleri aktarabileceklerini söylüyorlar.