Vodafone Arena Stadı önünde bombalı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında bombalı bir saldırı düzenlendi.

Reuters haber ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Terörün her türlü değeri ve ahlakı çiğneyen yüzünün en çirkin haline, bu gece İstanbul'da bir kez daha şahit olduk. Maalesef şehit ve yaralılarımız var" dedi.

Patlama bölgesindeki ajanslardan, görgü tanıkları ile röportajlardan ve BBC Türkçe'den Selin Girit'in olaydan hemen sonraki gözlemleri ile derlediğimiz haberimiz.