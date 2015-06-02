Vodafone Arena inşaatına mühür!

Beşiktaş taraftarlarının sabırsızlıkla bitmesini beklediği Vodafone Arena'nın Eylül ayına yetiştirilmesi için yönetim yoğun şekilde çalışıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çatının projede belirtilenden daha yüksek olduğunu iddia ederek yapımı resmen durdurdu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; belediyeden stada giden yetkililer, inşaatın durdurulması için resmi bildirimi yaptı. Peki gerçek durum ne? Anıtlar Yüksek Kurulu’nun Vodafone Arena Stadı’nın çatı yüksekliği için izin verdiği oran 34 metre. Buna rağmen çatının yüksekliği inşaat bittiğinde 32 metre 70 santimetre olacak. Yani sahip olduğu hakkın 1 metre 30 santimetre altında. Buna rağmen çatının yüksek olduğunun belirtilip, çalışmanın durdurulması siyah-beyazlı kulüpte şaşkınlık yarattı.

15 Temmuz'da montaj başlıyor

Diğer yandan statta çalışmalar devam ediyor. Bir yandan yetkililerle yaşanan sıkıntı aşılmaya çalışılırken, diğer yandan da çatının montaj çalışmaları zemin üzerinde sürdürülüyor. Yurt dışından alınan ve çatıda kullanılacak kablolalar da gümrüğe giriş yaptı.

Kulüp, her şey planlandığı gibi giderse 15 Temmuz’da çatı kablolarını çekecek. Bu durumda da zeminde çimlendirme çalışmalarına başlanacak ve stat Eylül ortasında açılışa hazır hale getirilecek. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son mali genel kurulda Vodafone Arena’yı 15 Eylül’de açmaya gayret edeceklerini açıklamıştı.