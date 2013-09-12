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Dünya

Vodafone Almanya’nın 2 milyon müşterisinin bilgileri çalındı

Dünyanın en yaygın GSM operatörlerinden Vodafone, Almanya'daki 2 milyon müşterisinin siber saldırı sonucu çalındığını duyurdu

12 Eylül 2013 14:31

Vodafone Almanya, 2 milyon müşterisinin banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerinin siber saldırı sonucu çalındığını duyurdu. Vodafone, şirketin içinden yardım alınmadan bu saldırının gerçekleşmesinin imkansız olduğunu açıkladı.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yazılı bir açıklama yapan Vodafone Almanya, 2 milyon müşterisinin adres, doğum tarihi, cinsiyet ve banka hesap numaralarını içeren bilgilerin siber saldırı sonucu çalındığını belirtti.

Açıklamada, "Bu saldırı ancak şirketin IT altyapısını iyi bilen, içeriden bir kişinin yardımı ile mümkün olabilir" denildi.

 

Özür dilediler

 

Şirket saldırıyı gerçekleştirenlerin kredi kartı dataları, şifre, PIN numarası, cep telefonu numarası ve diğer datalara ise ulaşamadıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Vodafone bu olaydan dolayı çok üzüntülü ve mağdurlardan özür diler" denildi.

Vodafone Almanya, saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğini bu aşamada söylemenin zor olduğunu vurguladı.

Alman polisinin ise, bir şüphelinin kimliğini tespit ettiği ve evinde arama yaptığı belirtildi.

 

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