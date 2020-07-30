Vodafone abonelerinin internete erişim sorunu devam ediyor; şirketten açıklama gelmedi

Kullanıcıların Vodafone sabit hat internete erişmekte yaşadığı sorun devam ediyor. Çok sayıda kullanıcı müşteri hizmetlerinden yeterli desteği alamadığından şikayet ederken, sorunun bölgesel arıza veya bakım çalışması kaynaklı olduğu belirtiliyor. Vodafone'dan ise konu hakkında hâlâ resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye genelinde Vodafone kullanıcılarının birkaç gündür süren internet erişimi sıkıntısı hâlâ devam ediyor.

Şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getiren vatandaşlar kendilerine ‘bölgesel arıza’ veya ‘bakım çalışması’ yanıtı verildiğini söylüyor.

Sözcü'nün haberine göre; çok sayıda kullanıcı müşteri hizmetlerinin kendilerine yeterli bir açıklama yapmadığını belirtirken, müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını söyleyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Sosyal medyada konu hakkında bilgi sahibi kullanıcılar 27 Temmuz’da İstanbul Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinin girişinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen patlama sonrası Vodafone'un internet hizmetlerinin aksadığını belirmişti.

Vodafone ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.