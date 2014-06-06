Vodafone: 6 ülkenin istihbarat servisi izinsiz dinleme yapıyor

29 ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon devi Vodafone, 6 ülkede istihbarat örgütlerinin herhangi bir izne gerek olmaksızın telefon ağlarına girerek doğrudan dinleme yapabildiğini açıkladı. Vodafone’dan yapılan açıklamada, şirketin hizmet verdiği 29 ülkeden bazılarında devlet kurumlarının şebeke üzerindeki tüm konuşmaları dinleyip kaydedebildiği gizli bir sistem bulunduğunu ifade edildi. Şirket yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerle ilgili durumuysa açıklamadı.

‘Bazı vakalarda dinleme talebi bile gerekmiyor’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şirket bazı ülkelerde kurulan sistemle istihbarat örgütlerinin kendi şebekeleri ve diğer telekom şirketlerinin şebekelerine doğrudan bağlanıp konuşmaları dinlediğini, kaydettiğini ve bazı durumlarda cep telefonu kullanıcısının yerinin dahi tespit edildiğini açıkladı. Bazı vakalarda da hükümetlerin dinleme talebinde bulunması bile gerekmediği ve bu taleplere dair yazılı kaydın bulunmadığı vurgulandı.

Türkiye verileri yok

Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülkelerden Türkiye, Arnavutluk, Mısır, Macaristan, Hindistan, Malta, Katar, Romanya ve Güney Afrika’da telefon dinlemelerine ait verileri yayımlamak yasadışı olduğu için şirket bu ülkelere dair veri yayımlamadı.

Ülke isimleri açıklanmadı

Şirket 6 ülkedeyse kendileri ya da hükümetler tarafından bu tür bir dinleme sistemi kurulmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Şirket ambargo uygulanabileceği ve hükümetlerin çalışanlarını hedef alabileceği kaygısıyla bu ülkelerin isimlerini açıklamadı.

Müşterilerinin uluslararası hukukta öngörüldüğü gibi mahremiyet hakkına sahip olduğunu vurgulayan şirket, bununla birlikte faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uymakla da yükümlü olduklarına dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada, “Bir ülkenin yasalarına uymamak gibi bir seçeneğimiz yok. Yasal yardım taleplerine yanıt vermezsek, hükümetler faaliyet lisansımızı elimizden alabilir ve müşterilerimize hizmetlerimizi sunmamızı engelleyebilir” denildi.

‘Verileri dinleme tartışmalarına katkı için yayımladık’

Şirket bu verileri hükümetlerin izleme sistemleri üzerindeki tartışmaya katkı sağlamak için yayımladıklarını ve verilerin her yıl güncelleneceğini kaydetti.