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Spor

Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Maraton, bu yıl 'Kahramanlar Koşusu' adı altında düzenleniyor

13 Kasım 2016 11:46

Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat birinci oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Evans Kiplagat ilk sırayı elde etti. Erkeklerde Etiyopyalı Shura Kitata Tola maratonu ikinci, Kenyalı Peter Kiptoo Kiplagat ise üçüncü sırada tamamladı.

 

Kadınlarda zafer Borsosio

 

38. Vodafone İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Agnes Jeruto Barsosio 2 saat 28 dakika 24 saniyelik derecesi ile kazandı. Maratonda Etiyopyalı Sechale Adugna Dalasa ikinci, aynı ülkeden Rahma Tusa Chota da üçüncü sırada yer aldı.

 

Tabanca yerine havalı korna

 

Tüm kategorilerde toplam 38 bin koşucunun katıldığı yarışların ilk startı saat 08.45’te engelli sporcular için verildi. Daha sonra 42 kilometrelik ve 15 kilometrelik maratoniçin sporcular yerlerini aldılar. Saat 09.00’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsün'de SporBakanı A. Çağatay Kılıç ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş startı tabanca yerine havalı korna ile verdi.

42 kilometrede 10 bin sporcu, 15 kilometrede 12.500, 10 kilometrede ise 15.500 sporcunun katıldığı yarışta en büyük ilgiyi 42 kilometrelik maraton gördü. Yarış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş, Saraçhane, Yenikapı, Bakırköy güzergahı geçilerek Sultanahmet Meydanı’nda bitti. 

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