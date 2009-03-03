Vodafone, 2009'da 500 kişilik istihdam sağlayacak

Vodafone 2009 yılında 1 milyar 300 milyon liralık yatırımla mağaza sayısını 900’e yükseltecek ve 500 kişilik ek istihdam yaratacak.



Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, yatırımda hız kesmeme kararı aldıklarını ve 2009 yılı için 1 milyar 300 milyon TL yatırım rakamı tespit ettiklerini, mağaza sayısını 900’e yükseltmeyi ve 500 kişilik ek istihdam yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.



1 Ocak 2009 itibarıyla Vodafone Türkiye CEO'luğuna atanan Timuray, ilk kez bir araya geldiği gazetecilere 2008 yılını değerlendirdi, 2009 yılı beklentilerini paylaştı.



İki aydır görevde olduğunu, henüz yönetici kadrosu olarak stratejik planları değerlendirme sürecinde olduklarını anlatan Timuray, ilk yaptıkları işlerden birinin stratejik bakışın yeniden gözden geçirilmesi olduğunu dile getirdi.



Vodafone'nin dünyada "1 numaralı" mobil iletişim şirketi olarak tanındığını, 67 ülkede 290 milyon abonesi bulunduğunu ve 27 ülkede direkt yatırımları olduğunu anlatan Serpil Timuray, şirketin Türkiye'de satın alma ve şebeke yatırımları dahil olmak üzere 6 milyar dolarlık yatırıma imza attığını, şebeke sayısını iki misli artırdığını belirtti.



Timuray, Vodafone'nun Türkiye'deki performansının dünyada yabancı yatırımın örnek alacağı bir performans olduğunu kaydetti.



Şirketin ilk iki yılında bazı parametrelerde beklentilerin altında performans gösterdiğini ancak yatırımlarda hız kesmeme kararı aldıklarını belirten Timuray, 2009 yılı için 1 milyar 300 milyon TL yatırım rakamı tespit ettiklerini, 2009 yılını milad olarak belirlediklerini, vizyonlarının sürdürülebilir, istikrarlı büyüme olduğunu bildirdi.



2009 yılında Vodafone markasının Türk tüketicisinin algısında, zihninde tercih edilen marka haline eriştirilmesi, müşteri memnuniyetine odaklılık, inovasyona yatırım, yüksek performanslı bir organizasyon kurma, makul fiyat dengesi, satış ve dağıtım ağında güçlendirme gibi adımları olacağını dile getiren Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, bu doğrultuda sözü edilen yıl için mağaza sayısını 900'e yükseltmeyi ve 500 kişilik ek istihdam sağlamayı planladıklarını söyledi.



Sektörde fiyat rekabetine ilişkin olarak da tüketicinin makul fiyata hizmet almasının faydalı olduğunu ancak, bunun belirli bir ölçüsü olması gerektiğini ifade eden Timuray, fiyat rekabetinin belirli bir "makuliyet" sınırında olması gerekliliğinin sektörün geleceği için önem taşıdığı düşüncesinde olduğunu kaydetti.



Sektöre değerini kaybettirmeyecek şekilde rekabet olması gerektiğini, sektörün geleceği açısından sadece fiyat odaklı rekabeti sağlıklı bulmadığını belirten Timuray, yıkıcı fiyat rekabetinin stratejileri arasında yer almadığını söyledi.



"Yarıştan kopmadık"



Timuray, "Yarıştan koptunuz mu?" sorusu üzerine, yarıştan vazgeçmiş olmadıklarını, bunun uzun soluklu bir yolculuk olduğunu belirterek, "Henüz 2,5 yıllık bir şirketiz. Asla vazgeçmiş değiliz. Türkiye öncelikli konumda ve başarı hikayesi beklentisi var. Vodafone bu tip pazarlara uzun soluklu bakıyor" yanıtı verdi.



Bir gazetecinin Vodafon Türkiye'nin el değiştireceği iddialarını hatırlatması üzerine, böyle bir durumun söz konusu olmadığına dair yaptıkları açıklamayı anımsatarak, "Vodafone Türkiye'den çıkmak istese böyle bir yatırım bütçesiyle devam etmez" dedi.



"Abone sayısında 600 bin düşüş, 200 bin yeni giriş oldu"



Numara taşınabilirliğiyle ilgili sorular üzerine, 2008 yılı dördüncü çeyrekte 600 bin düşüş, 200 bin yeni giriş olduğunu kaydeden Timuray, başka bir soru üzerine de kendilerinin pazar payının yüzde 19, Avea'nın pazar payının yüzde 16 olduğunu, Vodafone Türkiye'nin daha fazla abone sayısına sahip olduğunu anlattı.



Rakipleri gibi Doğu illerine çağrı merkezi açma planı olup olmadığına ilişkin soruya Serpil Timuray, İstanbul ve Ankara'da birer çağrı merkezleri bulunduğunu, ileride Doğu'ya da merkez açma planlarının bulunduğunu kaydetti.



Kariyeriyle ilgili soruları da yanıtlayan Timuray, Türk CEO atamasının planlı olup olup olmadığı sorusuna bunun planlı bir tercih olduğu yanıtını verdi.

