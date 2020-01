Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda yeni parkurlar belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından \"Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz\" temasıyla 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nda kullanılacak yeni parkurlar belli oldu. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nda 42K yarışı Sultanahmet\'te, 15K yarışı Yenikapı\'da, 10K yarışı Eminönü\'nde, 8K halk koşusu ise Vodafone Park\'ta sona erecek.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) resmi ölçümcüsü ve beraberindeki heyet ile birlikte yapılan ölçümler neticesinde, Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nun start noktalarında ve parkur güzergahlarında bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, 42K Tekerlekli Sandalye Yarışı, 42K Maraton, 15K ve 10K koşucuları aynı yol üzerinde arka arkaya dizili olan toplanma alanlarında hazır bekleyecek. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği Vodafone 39. İstanbul Maratonu\'nda 42K yarışı Sultanahmet\'te, 15K yarışı Yenikapı\'da, 10K yarışı Eminönü\'nde, 8K halk koşusu ise Vodafone Park\'ta sona erecek.

YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 07.00 ile 14.30 arasında trafiğe kapalı olacak. Katılımcılar, göğüs numaralarını göstererek İETT, metro, deniz otobüsleri ve şehir hatlarıvapurlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

42K (Maraton) yarışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayacak, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş\'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy\'e ulaşacak. Galata Köprüsü\'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak olan parkur, sahil yolunu takip eden yarış Bakırköy Hava Harp Okulu önü, Florya Köprüsü altından aynı istikamete geri dönecek. Geri dönen yarış, sahilden Gülhane Parkı\'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek ve Sultanahmet\'e çıkacak. Varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları\'nın toplantı ve spor merkezi olan At Meydanı\'nda, Sultanahmet Camii\'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı\'nın arasında olacak.

15K YARIŞ ROTASI YENİLENDİ

15K yarışı, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş\'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy\'e ulaşacak.Galata Köprüsü\'nden sonra Sirkeci yönüne saparak sahil yolunu takip edecek yarış İSKİ Dolum Tesisleri önünde (Yenikapı Miting Alanı karşısında) sona erecek.

10K yarışı,köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş\'a inecek ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü\'nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde sona erecek.

8K halk koşusu ise köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş\'a inecek ve sahil yolunu izleyerek bu yıl ilk kez Vodafone Park\'ta sonlanacak.

Yarışların start saatleri ise şöyle olacak:

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.15 15K Yarış Startı

09.30 10K Yarış Startı

09.45 8K Halk Koşusu