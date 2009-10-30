VOB, dünyanın en hızlı büyüyen 3. borsası

FIA'ya üyelik başvurusu kabul edilen VOB, bu yılın ilk yarısında işlem hacmini yüzde 73 arttırmayı başardı
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının (VOB), vadeli işlem piyasalarının
en önemli derneklerinden olan Futures Industry Association'a (FIA)
üyelik başvurusunun kabul edildiği ve VOB'un bu yılın ilk yarısında
dünyada en hızlı büyüyen 3. vadeli işlemler borsası haline geldiği
bildirildi.
VOB'dan yapılan yazılı açıklamada, FIA'nın
üyeleri arasında dünyanın önde gelen borsaları ve takas kurumlarının
yanında aracı kuruluşlar, bankalar, hukuk, muhasebe ve teknoloji
firmaları ve vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren diğer
şirketlerin yer aldığı kaydedildi.
FIA'nın misyonu dahilinde türev
piyasalarını geliştirmek, sektörü temsil etmek, şeffaf ve adil
piyasalar oluşturmada aktif rol almak, sektör temsilcilerini ve medyayı
eğitmek gibi görevlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, VOB'un FIA
üyeliğiyle birlikte uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlenmeyi
hedeflediği belirtildi.
2009 ilk yarı raporu açıklandı
Açıklamada, yeni açıklanan FIA verilerine
göre, VOB'un 2009 senesinin ilk yarısında dünyada en hızlı büyüyen
üçüncü vadeli işlem borsası oldu belirtilerek, şöyle denildi:
''VOB'da yapılan işlem miktarı 2009'un ilk
yarısında yüzde 73,2'lik artış gösterdi. Bu sonuçla VOB, yüzde 207,6
büyüyen Shanghai Futures Exchange ve yüzde 94,7 büyüyen Multi Commodity
Exchange of India'nın ardından en hızlı gelişen üçüncü vadeli işlem
borsası oldu. VOB, bu büyümeyle en çok işlem yapılan dünya vadeli işlem
borsaları sıralamasında 22'nciliğe yerleşti. Kurulduğu ilk yıl olan
2005'de 3 milyar TL yıllık işlem hacmi yapan VOB, bu yıl sonunda 300
milyar TL'ye ulaşmayı hedefliyor.''