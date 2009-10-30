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Ekonomi

VOB, dünyanın en hızlı büyüyen 3. borsası

FIA'ya üyelik başvurusu kabul edilen VOB, bu yılın ilk yarısında işlem hacmini yüzde 73 arttırmayı başardı

30 Ekim 2009 02:00

FIA'ya üyelik başvurusu kabul edilen VOB, bu yılın ilk yarısında işlem hacmini yüzde 73 arttırmayı başardı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının (VOB), vadeli işlem piyasalarının en önemli derneklerinden olan Futures Industry Association'a (FIA) üyelik başvurusunun kabul edildiği ve VOB'un bu yılın ilk yarısında dünyada en hızlı büyüyen 3. vadeli işlemler borsası haline geldiği bildirildi.

VOB'dan yapılan yazılı açıklamada, FIA'nın üyeleri arasında dünyanın önde gelen borsaları ve takas kurumlarının yanında aracı kuruluşlar, bankalar, hukuk, muhasebe ve teknoloji firmaları ve vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren diğer şirketlerin yer aldığı kaydedildi.

FIA'nın misyonu dahilinde türev piyasalarını geliştirmek, sektörü temsil etmek, şeffaf ve adil piyasalar oluşturmada aktif rol almak, sektör temsilcilerini ve medyayı eğitmek gibi görevlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, VOB'un FIA üyeliğiyle birlikte uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedeflediği belirtildi.

2009 ilk yarı raporu açıklandı

Açıklamada, yeni açıklanan FIA verilerine göre, VOB'un 2009 senesinin ilk yarısında dünyada en hızlı büyüyen üçüncü vadeli işlem borsası oldu belirtilerek, şöyle denildi:

''VOB'da yapılan işlem miktarı 2009'un ilk yarısında yüzde 73,2'lik artış gösterdi. Bu sonuçla VOB, yüzde 207,6 büyüyen Shanghai Futures Exchange ve yüzde 94,7 büyüyen Multi Commodity Exchange of India'nın ardından en hızlı gelişen üçüncü vadeli işlem borsası oldu. VOB, bu büyümeyle en çok işlem yapılan dünya vadeli işlem borsaları sıralamasında 22'nciliğe yerleşti. Kurulduğu ilk yıl olan 2005'de 3 milyar TL yıllık işlem hacmi yapan VOB, bu yıl sonunda 300 milyar TL'ye ulaşmayı hedefliyor.''

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