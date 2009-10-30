VOB, dünyanın en hızlı büyüyen 3. borsası

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının (VOB), vadeli işlem piyasalarının en önemli derneklerinden olan Futures Industry Association'a (FIA) üyelik başvurusunun kabul edildiği ve VOB'un bu yılın ilk yarısında dünyada en hızlı büyüyen 3. vadeli işlemler borsası haline geldiği bildirildi.

VOB'dan yapılan yazılı açıklamada, FIA'nın üyeleri arasında dünyanın önde gelen borsaları ve takas kurumlarının yanında aracı kuruluşlar, bankalar, hukuk, muhasebe ve teknoloji firmaları ve vadeli işlem piyasalarında faaliyet gösteren diğer şirketlerin yer aldığı kaydedildi.

FIA'nın misyonu dahilinde türev piyasalarını geliştirmek, sektörü temsil etmek, şeffaf ve adil piyasalar oluşturmada aktif rol almak, sektör temsilcilerini ve medyayı eğitmek gibi görevlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, VOB'un FIA üyeliğiyle birlikte uluslararası alanda daha etkin bir rol üstlenmeyi hedeflediği belirtildi.

2009 ilk yarı raporu açıklandı

Açıklamada, yeni açıklanan FIA verilerine göre, VOB'un 2009 senesinin ilk yarısında dünyada en hızlı büyüyen üçüncü vadeli işlem borsası oldu belirtilerek, şöyle denildi: