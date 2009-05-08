VOB 2 haftada üç rekor kırdı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda bir günde gerçekleşen işlem hacmi, 2 milyar 246 milyon 833 bin 520 TL'ye ulaştı.



Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın (VOB) işlem hacmi, 7 Mayıs Perşembe günü, tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. VOB'da bir günde gerçekleşen işlem hacmi, 2 milyar 246 milyon 833 bin 520 TL'ye ulaştı.



VOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 8 kontratın işlem gördüğü VOB'da, 7 Mayıs Perşembe günü, tarihin en yüksek seviyesi yaşandı. VOB'da bir günde gerçekleşen işlem hacmi, 2 milyar 246 milyon 833 bin 520 TL'ye ulaştı. Toplam işlem hacmi rekoruna ek olarak, 2 milyar 99 milyon 194 bin 990 TL'lik işlem hacmi ile hisse senedi endeksi sözleşmelerinde de yeni bir rekor gerçekleşti. Böylece 05 Mayıs 2009'daki 2 milyar 10 milyon 299 bin 852 TL'lik rekor geçildi.



VOB-İMKB 30 endeks sözleşmesinin en yakın vadesindeki toplam açık pozisyon sayısı da, 225 bin 38 adet ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.



Yıllık rakamlar günlük oldu



VOB Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez de yaptığı değerlendirmede, borsanın faaliyete geçtiği yıl olan 2005'te toplam yıllık işlem hacminin 3 milyar TL olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bugün eskinin yıllık işlem hacmini bir günde gerçekleştirir hale geldik. VOB, dünyanın en büyük vadeli işlem borsaları arasında ilk 20'ye girdi. Küresel ekonomideki dalgalanmada iş dünyası ve yatırımcıların korunma ihtiyacı arttıkça VOB da büyümesini artırarak, sürdürecek. Biz de üzerinde çalıştığımız yeni enstrümanlarla bu sürece katkı yapacağız."

