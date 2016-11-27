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BBC Türkçe

VOA: Diyarbakır’da gözaltına alınan muhabirimiz serbest

ABD merkezli haber kuruluşu Voice of America (Amerika'nın Sesi), Diyarbakır'da haber takibi için görevlendirdikleri serbest gazeteci Khajijan Farqin'in bölgede gözaltına alındığını açıkladı

27 Kasım 2016 22:35

ABD merkezli haber kuruluşu Voice of America (Amerika'nın Sesi), haber takibi için gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınan bağımsız gazeteci Khajijan Farqin'in serbest bırakıldığını açıkladı.

Cumartesi gözaltına alınan İranlı muhabir Khajijan Farqin, VOA'nın Kürtçe dil servisi için haber takibi yapmak amacıyla Diyarbakır'daydı.

VOA'nın yetkilileri, haberi gazetecinin bir aile dostundan duyduklarını ifade etti.

Farqin'in gözaltına alınma gerekçesi bilinmiyor.

VOA'nın haberine göre, gazeteci Farqin'in ailesi, bölgede olağanüstü hâl (OHAL) koşullarının sürdüğünü belirterek, avukatının bile 5 gündür kendisine ulaşamadığını belirtti.

Hatice Kamer, geceyi Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdikten sonra bugün serbest bırakılmıştı.

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