Vladimir Putin'in internet 'trol'ü rejim karşıtı aktivist oldu

Rusya'da Vladamir Putin iktidarının internetteki propaganda savaşı için kiraladığı 'troll'lerden biri dava açarak gerçekleri ifşa eden aktiviste dönüştü.

Rusya’da internet üzerinden iktidar yanlısı politik yorumlar yapması için işe alınan, ancak daha sonra kovulan Ludmila Savçuk, ‘bilgi savaşı’na dikkat çekmek amacıyla eski işverenine dava açtı. Açılan dava ülkedeki politik yorum ‘trol’lerinin varlığını da kanıtlamış oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, kiralık ‘trol’ler, hiçbir sözleşme ya da belgeye sahip olmadıkları için kolayca işten çıkarılabiliyor.

Moscow Times gazetesine konuşan Savçuk, Internet Research adlı firma tarafından 41 bin ruble (2 bin 100 TL) maaşla işe alındığını ve maaşının kovulana dek nakit olarak ödendiğini ifade etti. Genç kadın bu firmaların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu da iddia etti. Kovulduktan sonra ‘Bilgi Barışı’ isimli sivil bir harekete önderlik eden Savçuk, “Aramızda hem hükümet taraftarları, hem de muhalefet yanlıları bulunuyor. Ancak hepimiz bu tarz bir bilgi savaşının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” dedi.