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Dünya

Vladimir Putin çeşnicibaşı tuttu

Putin’in ‘çeşnicibaşı’ kararı, tüm olaylar üzerine, uluslararası çevrelerce “paranoya kaynaklı” olarak algılandı

26 Temmuz 2014 20:18

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yediği yemeklerin tamamını kendinden önce tatması için bir kişiyi tam zamanlı olarak işe aldı. Modern “çeşnicibaşı” olarak adlandırılabilecek kişinin görevleri arasında, yemeğin yapımının tüm aşamalarını yakından takip etmek ve onları tatmak bulunuyor.

Independent’ta yer alan habere göre, Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Batı’nın şüpheleri Rusya üzerinde toplanmış ve Putin’e sert eleştiriler yöneltilmişti. Putin’in kararı, tüm olaylar üzerine, uluslararası çevrelerce “paranoya kaynaklı” olarak algılandı.

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