-VİZYONDA PARLAK BİR GELECEK VAR LONDRA (A.A) - 31.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde, bölgesel işbirliğinde ve gelecek için küresel vizyonda çok parlak bir gelecek olduğunu söyledi. Davutoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında, bugün Londra'da yapılacak DEİK ve Türk-İngiliz İş Konseyinin ortaklaşa düzenleyeceği "Türkiye ile Büyüme" konferansı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona aralarında Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway, Türk-İngiliz İş Konseyi Eş Başkanı Sir Julian Horn Smith, İngiliz siyasetçi ve AB'nin eski Ticaret komiseri Lord Peter Mandelson, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Ahmet Demirok ve iş adamı Remzi Gür'ün de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin diplomasinin en tarihi ilişkilerinden biri olduğunu ifade ederek, geçen yıl İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretin "büyük bir başarı" olduğunu ve bu ziyarette iki ülke arasında stratejik ortaklığa ilişkin bir anlaşmanın imzalandığını anımsattı. Stratejik ilişkilerin, sadece uluslararası krizlerde ya da siyasi konularda işbirliği anlamına gelmediğini, aynı zamanda dünya ekonomisine aynı perspektiften bakmak anlamına da geldiğini ifade eden Davutoğlu, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu söyledi. Geçen yıl bu rakamı ekonomik krize rağmen beş yıl içinde ikiye katlama kararının alındığını hatırlatan Davutoğlu, İngiltere'nin Türkiye'deki ikinci büyük yatırımcı olduğunu belirtti. Türkiye'de 2 bin 200 İngiliz şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Davutoğlu, 30 binden fazla İngilizin Türkiye'nin kıyı bölgelerinde mülk sahibi olduğunu ve geçen yıl 2,7 milyon İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi. İngiltere'nin televizyon ve buzdolabında Türkiye için en büyük pazar olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, "İngiltere'de Türkiye'den çok Beko marka televizyon olmasını öğrenmek, benim için hoş bir sürpriz oldu" dedi. Davutoğlu, İngiltere'de 3 binden fazla Türk öğrencisinin bulunduğunu ve yaklaşık 400 bin Türk vatandaşının İngiltere'de yaşadığını söyledi. Bütün bunların iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamizmini gösterdiğini bildiren Davutoğlu, bugün yapılacak konferansla da bu ilişkilerin daha da hız kazanacağını kaydetti. Davutoğlu, "Ekonomik perspektiften Türk-İngiliz ilişkileri çok önemlidir ama aynı zamanda Avrupa ve bölgesel perspektiften Türk ve İngiliz şirketlerinin etrafımızdaki bölgelerde ortak projeler geliştirmesi ve ortak girişimlerde bulunması önemlidir. Örneğin, Irak, istikrarın sağlanmasının ardından Libya, Kuzey Afrika, Orta Asya'da büyük bir potansiyel var" diye konuştu. Ahmet Davutoğlu, "İkili ilişkilerimizde, bölgesel işbirliğimizde ve gelecek için küresel vizyonumuzda çok parlak bir gelecek var" dedi. Bu çerçevede iş toplumunun önemine dikkati çeken Davutoğlu, bugün yapılacak "Türkiye ile Büyüme" konferansının önemli bir fırsat olduğunu bildirdi. Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de bugün yapılacak konferansın önemine dikkati çekerek, resepsiyona ev sahipliği yaptığı için Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Çeviköz'e teşekkür etti. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Reddaway da konuşmasında, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile İngiltere arasındaki siyasi ilişkileri "altın çağ" olarak tanımladığını anımsatan Büyükelçi Reddaway, "İlişkilerde Başbakan Cameron'ın da dediği gibi altın çağdan, platin çağına geçmeyi umuyoruz" dedi. Türk-İngiliz İş Konseyi Eş Başkanı Sir Julian Horn Smith de Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğinin arttığını belirterek, bugünkü konferansın verimli geçmesini umduğunu ifade etti. İngiliz siyasetçi ve AB'nin eski Ticaret komiseri Lord Peter Mandelson ise "Avrupa'nın bu kısmındaki toprağına hepiniz hoşgeldiniz. Sizinle bir kıtayı paylaşıyoruz, bu nedenle daha güçlü bağ ve işbirliğini teşvik etmek istiyoruz" dedi. Lord Mandelson, Türkiye ile İngiltere arasında güçlü bağlar olduğunu, bugünkü konferansla iş ve yatırım alanındaki bağların daha da güçlenmesini umduklarını kaydetti.