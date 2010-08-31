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Dünya

Vizonlar aşırı sıcaktan telef oldu

Yunanistan'da bir kürk çiftliğinde, bazı kişiler 50 bin kadar vizonu doğaya bıraktı. Ancak vizonların bir kısmı aşırı sıcağa dayanamayarak öldü.

31 Ağustos 2010 03:00

T24- Yunanistan'da hayvan hakları savunucuları tarafından gerçekleştirildiği düşünülen bir eylemde, çiftliklerde kürk olmayı bekleyen 50 binden fazla vizon serbest bırakıldı. Ancak salıverilen vizonların çoğu sıcaktan öldü.


Ülkenin kuzeyindeki Kastoria şehrindeki iki kürk çiftliğine giren kimliği belirsiz kişiler 50 binden fazla vizonu doğaya saldı. Yunanistan kürk sanayisinin merkezi konumundaki şehirde gerçekleşen olayı henüz üstlenen olmadı ancak yetkililer bunun hayvan hakları savunucuların işi olduğuna inanıyor.  


Çiftlik çalışanları salıverilen vizonları balık ağıyla yakalamaya çalışırken, kaçan hayvanların çoğu ağustos sıcaklarına dayanamayarak ölmeye başladı.


Ulusal Kürk Yetiştiricleri Birliği'nden yapılan açıklamada, yapılan eylemin çiftlik sahiplerini uğrattığı zararın 1 milyon euroyu aştığı ifade edildi.

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