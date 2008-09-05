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Dünya

Vizeyle kimse ilgilenmemiş

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz da bugünkü köşesinde, Ankara'nın AB vizeleri konusunda adım atmamış olmasını eleştirdi.

05 Eylül 2008 03:00

Vizeyle kimse ilgilenmemiş

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Y. Yılmaz da bugünkü köşesinde, Ankara'nın Avrupa Birliği vizeleri konusunda adım atmamış olmasını eleştirdi. Yılmaz'ın, 'Vizeyle kimse ilgilenmemiş' başlıklı yazısı şöyle:  

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yıllardır vize kuyruklarında çektiği çileler gazetelerde ve televizyonlarda çok haber oldu.

Her seferinde bu rezilliğin bir gün biteceğini, Dışişleri Bakanlığı’nın, vatandaşlarının bu kötü durumuna sesini yükselteceğini ümit ettik.

Dün öğreniyoruz ki boşuna heveslenmişiz.

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Temsilcisi Olli Rehn, Türk vatandaşlarına uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için Türk hükümetinden bugüne kadar hiçbir talep almadıklarını açıkladı.

"Türkiye’deki geniş kesimlere vize muafiyeti getirecek olan ’Vize Kolaylığı Antlaşması’ müzakerelerinin başlatılması için Türk hükümetinden herhangi bir niyet beyanı almadık" dedi.

Yani bugüne kadar Türk hükümeti, kendi vatandaşlarına yapılan eziyet karşısında tınmamış bile! Türk hükümeti derken, elbette sadece bugünkü hükümeti kastetmiyorum. Bu vize belası icat olduğundan beri görevdeki her hükümetin bu işte sorumluluğu var.

Avukat Selim Sarıibrahimoğlu, vize uygulamasıyla Avrupa mahkemeleri nezdinde hukuk yoluyla mücadele ediyor. Zaman zaman karşılaştığımızda hep hükümetlerden ve bu işle ilgili sivil toplum kuruluşlarından yardım görmediğinden yakınırdı. Demek ki durumu anlatırken hiç de abartmıyormuş.

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