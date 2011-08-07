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VİZEYE KARŞI "GERİ KABUL" SİNYALİ ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2011 15:38

-VİZEYE KARŞI "GERİ KABUL" SİNYALİ ANKARA (A.A) - 07.08.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'nin vize serbestleştirilmesine yönelik süreci başlatılmasıyla Türk hükümetinin de yasa dışı göçle mücadele açısından büyük önem taşıyan Geri Kabul Anlaşmasını onaylamak üzere harekete geçeceğini bildirdi. Bakan Bağış, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat sağlanmasının yasa dışı göçle mücadelede önemli bir adım olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Vize serbestleştirilmesine yönelik sürecin AB tarafından başlatılmasıyla Türk hükümeti de yasa dışı göçle mücadele açısından büyük önem taşıyan Geri Kabul Anlaşmasını onaylamak üzere harekete geçecektir. Ayrıca, vizesiz seyahat ile Türkiye'den her türlü fiziksel seyahatin yasal yollardan olması sağlanacaktır." Bağış, "AB'nin Tek Pazarına tüm üretim faktörleriyle dahil olan bir Türkiye'nin sınır yönetiminde de ilerleme sağlayarak yasa dışı göçle daha iyi mücadele edeceğini" de bildirdi. Alman "Der Tagesspiegel" gazetesi Türk hükümetinin, Yunanistan'ın, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan mültecilere karşı Türkiye sınırında nehir yatağı kazma projesine tepki gösterdiğini yazmıştı. Gazetenin internet sayfasında "Yunanistan'ın sınır planlarına Türkiye'den eleştiri ve alay" başlığıyla verilen haberde, Türk hükümetinin, Yunanistan'ın söz konusu planlarına karşı olduğu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, çukur kazanların, sonuçta çukura kendilerinin düşebileceği şeklinde açıklama yaptığı belirtilmişti. Bakan Bağış'ın, ekonomik kriz içinde bulunan Yunanistan'ın böyle bir proje için bu kadar çok para harcamasının garip ve endişe verici olduğunu söylediği ifade edilen haberde, bu projenin, Türkiye tarafından Avrupa'dan dışlandığı şeklinde algılanabileceği için de yanlış olduğu görüşüne yer verilmişti.

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