Vizesiz seyahat hakkı için son 24 saat; Başbakanlığa göre 72 kriterden sadece 3'ü eksik

AB ülkelerine vizesiz seyahat için Türkiye’nin söz verdiği 72 kriteri yerine getirmesi için 24 saati kaldı. Başbakanlık kaynaklarına göre, 72 kriterden 69’u gerçekleştirildi. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, geriye kalan 3 kriterin bugün yetiştirilmesi öngörülüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 18 Mart’ta Brüksel’de AB liderleriyle yaptığı mutabakat kapsamında vizesiz Avrupa’ya gidiş için yapılan çalışmaların bugüntamamlanması gerekiyor. Kriterler tamamlansa da tamamlanmasa da AB Komisyonu yarın bir değerlendirme raporu açıklayacak. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye geri kabulü karşılığında Türk vatandaşları için vizesiz Avrupa’yı öngören yol haritasının 72 kriterinden 69’ü tamamlandı. Kalan 3 maddenin de bugün TBMM’de kabul edilmesi bekleniyor. Başbakan Davutoğlu yaptığı açıklamada 1 Mayıs’a kadar bu kanunların çıkarılması için muhalefetten destek istemişti. Dokunulmazlıkların görüşülmesi sırasında çıkan olaylar nedeniyle Meclis çalışmalarına hafta başına kadar ara verince süre konusunda sıkıntı yaşandı. Geçen hafta kalan 9 kriterin 6’sı Meclis’te kabul edilmişti. 72 kriterden gerçekleştirilemeyen 3 madde şöyle:

Geri Kabul Anlaşması: Türkiye ve AB arasında izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne uyarınca kurulan Ortak Geri Kabul Kararı’nın bugün Meclis’ten çıkması bekleniyor. Ancak Başbakan Davutoğlu, Gaziantep’te yaptığı açıklamada vize muafiyeti gerçekleşmeden geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmeyeceğini söylemişti. Geri Kabul Anlaşması’nın 1 Haziran’da devreye girmesi planlanıyor.

Siyasi Etik Yasası: Yasa tasarısının tamamlanarak bugün Meclis’ten çıkmış olması gerekiyor. Meclis Komisyonu’ndan geçen yasa tasarısı Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerin ardından tamamlanacak.

Kolluk Gözetim Yasası: Yasa tasarısının bugün kalan 10 maddesinin de tamalanarak Meclis’ten çıkması planlanıyor.

Bozkır Brüksel'e gidecek

Diplomatik kaynaklar, AB Bakanı Volkan Bozkır’ın, AB Komisyonu raporu çıktıktan sonra 11-12 Mayıs’ta Strasbourg ve Brüksel’e gitmesinin planlandığını belirttiler.Ankara’daki yetkililer, beklenmedik bir durum yaşanmazsa AB Komisyonu’nun Türkiye lehinde bir tavsiyede bulunmasını bekliyor.

FT: Türkiye, AB'ye belgeleri jetle gönderdi

İngiliz gazetesi Financial Times (FT), AB’nin serbest dolaşım tanıma karşılığında Türkiye’den tamamlanmasını beklediği 72 kritere değindi. FT, yarın AB Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına Schengen kapsamında kısa dönemli vizesiz geçiş hattı tanınması yönünde tavsiye kararı alacağını, ancak 72 kriterden 9’unun tamamlanmadığına da vurgu yapacağını öne sürdü. Financial Times, Türkiye’nin son 12 günde 15 kriteri karşılarken, Ankara’nın işleri yetiştirmek için anlaşma belgelerini Avrupa Birliği’nin merkezlerinden Fransa’nın Strasbourg kentine yollayabilmek için özel bir uçak bile kiraladığını öne sürdü. Hürriyet’e konuşan Dışişleri yetkilileri ise özel uçağı doğrulamadı, ancak belgelerin kuryeyle yollandığını belirtti.