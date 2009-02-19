Vizesiz giriş kararı kimleri kapsıyor?

'Avrupa Komisyonu önyargılı'



Karar ne getirecek?

'Pasaportu olana kapı açık'



Prof. Dr. Harun Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın (ATAD) aldığı kararın Avrupa'da hukukun üstünlüğü olduğunu bir kez daha teyit ettiğini söyledi.Gümrükçü, ''ATAD, Lüksemburg'da hakimlerin var olduğunu gösterdi ve AB'ye vizesiz giriş hakkımızın önünü açtı'' diyen Gümrükçü, ''ATAD Avrupa'da estirilmek istenen hukuki güvencesizliği adaletin kılıcıyla kesti'' diye konuştu.Bu kararın bağlayıcı olduğunu ifade eden Gümrükçü, şunları kaydetti:''Bu karar bazı bilim insanlarının söylediği gibi dava açanları değil toplumun tümünü, hepimizi ilgilendirmektedir. Bu dava, Avrupa hukuk tarihine de geçen bir garibanlar hareketidir. Davayı açan kişiler gerçekten gariban insanlar. Destekçisi yok, sendikalar yok, TOBB yok, devlet yok. Hatta bunların içinde akşamları çamaşır yıkayarak davasını finanse edenler oldu. Türkiye'yi Avrupa'ya onlar taşıdı. Bu, Avrupa hukuk tarihinde de bir ilktir. Bilim insanlarıyla bu gariban insanların ortak çalışması sayesinde Türkiye-Avrupa ilişkilerinde dönüm noktası sağlanmıştır.''Harun Gümrükçü, bu kararın Avrupa Komisyonu'nun Türkiye konusunda ön yargılı olduğunu gösterdiğini öne sürdü.Avrupa Komisyonu'nun görevinin hukuku sağlamak olduğunu belirten Gümrükçü, komisyonun vize konusunda daha önce aldığı kararı çekmesinin Avrupa hukuk tarihinde büyük yara açtığını söyledi.ATAD'ın kararını ''Avrupa Komisyonu, ATAD hakimlerinden iyi bir dayak yemiştir'' sözleriyle değerlendiren Gümrükçü, ''Türkiye konusunda sivri çıkışlarıyla bilinen Avrupa Parlamentosu da sınıfta kalmıştır'' dedi.Prof. Dr. Harun Gümrükçü, kararın ardından oluşacak dezenformasyonun önlenmesi gerektiğini söyledi.Ülkelerin kararı kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayabileceğine işaret eden Gümrükçü, kararın sadece vizeyi kapsamadığını, Türkiye'nin AB nezdindeki tüm haklarını içerdiğini savundu.Türkiye Cumhuriyeti'nin bir an önce komisyon kurarak bu çalışmaları koordine etmesi gerektiğini kaydeden Gümrükçü, şöyle konuştu:''Bu kararla sadece vize değil AB nezdindeki tüm haklarımızın hayata geçirilmesiyle karşı karşıyayız. Vize belki de en önemsizi ama en popüler olanı. Şimdi ne yapmak lazım? Türkiye Cumhuriyeti bir komisyon kurarak 1973'ten 2009'a kadar hangi alanlarda kötüleştirme yapmıştır bunları tespit ederek Avrupa Komisyonu'na başvurmalı ve bu alanlardaki kötüleştirmeleri kaldırmalıdır. 27 ülkenin tüm yasaları tek tek gözden geçirilerek 1973'teki durumla kıyaslanmalı ve kötüleşme varsa bunların hepsinin kalkması sağlanmalıdır. AB üye ülkeleri ulusal mevzuatlarında aleyhimize değişiklik yapmışlarsa tüm kötüleştirmeleri kaldırmak zorundadırlar. Bu kararla Almanya'da büyük tartışmalara yol açan Yabancılar Yasası da önemli ölçüde geçerliliğini kaybetmiştir. Bu, diğer ülkeler için de geçerlidir. ''Harun Gümrükçü, kararın AB ülkeleri ile ticaret yapan Türk işverenlerinin önünü açtığını, Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk vatandaşının da sahipsizliğine ''dur'' dediğini vurguladı.Karar sayesinde sınırdışı kararı alınan 200 bin Türk vatandaşıyla ilgili kararın kalkacağını belirten Gümrükçü, çoklu vatandaşlığın önünün de açıldığını ifade etti.Prof. Dr. Gümrükçü, bir gazetecinin, ''Bu dava emsal olarak kabul edilip bundan sonra AB üyesi ülkelere vizesiz gidilebilecek mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi:''Karar çok açık. Türk işverenlerinin ve hizmet alan kesimin vize almadan yani 1973'teki hukuki durum neyse Avrupa ülkesine gidip dönmeleri hakkı ortaya çıkmıştır. Bu karar sadece dava açan kişileri değil herkesi kapsamaktadır. Ancak Avrupa bunu böyle yorumlamayacaktır. Farklı yorumlara karşı da dava açılacaktır. Türkiye'de hizmet sunan kesim olan 48 milyonun önü açılmıştır. Yani işverenlerimiz, öğretim üyelerimiz, gazeteciler, hizmet sektöründe çalışan berberden dansöze herkes bu gruba giriyor.''Harun Gümrükçü, kararın 21 dilde yayınlandığını, AB'ye üye ülkelerin bu kararın aksi bir eylemde bulunmaları halinde Türkiye'nin tazminat davası açmaya hak kazanacağını kaydetti.Gümrükçü, ''Cebinizde geçerli bir pasaportunuz ve paranız varsa yarın uçağa binin ve istediğiniz AB üyesi ülkeye gidin'' dedi.Bu kararın Türkiye'nin yüzde 80 AB'ye girdiği anlamına da geleceğine işaret eden Gümrükçü, AB'ye üyelik müzakere sürecinin de bu kararın ardından yeniden düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.