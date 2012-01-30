Vizesiz Avrupa Şubatta masada

T24 - Avrupa Parlamentosu Selim avukat Sarıibrahimoğlu’nun başvurusunu ‘kabul edilebilir’ buldu.



Türk vatandaşlarına Avrupa'da vizesiz dolaşım hakkının tanınması için hukuk mücadelesi başlatan Avukat Selim Sarıibrahimoğlu, Türk vatandaşlarına vize uygulamasına neden olan Schengen Tüzüğü'nün iptali için dilekçe verdi. Dilekçede, Schengen Tüzüğü'yle Türkiye'nin vize uygulamasına tabi tutulan ülkeler arasına alınmasına itiraz edildi. Ankara Antlaşması ve Katma Protokolü gereğince, serbest dolaşım hakkının Türk işgücüne yasal olarak verildiği vurgulanan dilekçede, Avrupa Parlementosu'nun Schengen Tüzüğü'nü iptal ederek, Türk vatandaşlarına otomatik serbest dolaşım yolunu açması gerektiği belirtildi.



Sibel Hürtaş'ın Habertürk gazetesinde yayımlanan haberine göre, Ege Bölgesi, Samsun ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları, Kayseri Ticaret Odası ve Konya Barosu da dilekçelere imza attı.





AP dilekçeyle yanıt verdi



Sadece Avrupa ülkelerinden gelen dilekçeleri kabul eden Parlamento, başvuruyla ilgili 28 AB üyesi ülkenin değerlendirmesini aldıktan sonra başvuruyu "kabul edilebilir" buldu. AP Dilekçeler Komitesi Başkanı Erminia Mazzoni tarafından Sarıibrahimoğlu'na gönderilen yanıtta, "Komite, konuyu, Avrupa Parlamentosu Usul Kuralları koşulları altında, Avrupa Birliği faaliyetleri alanı içerisinde olduğundan kabul edilebilir olarak değerlendirmiştir. Komite, dilekçede konu edilen hususların görev tanımı içerisinde Avrupa Parlamentosu'nun komiteye sunulması amacıyla, gerektiğinde Türkiye-AB Karma Parlamento Komitesi'nin görüşünün alınmasına karar vermiştir" denildi.





Şubat'ta görüşecekler



AP Genel Sekreterliği, Şubat ayının başında Avukat Selim Sarıibrahimoğlu'nu, parlamentoya davet etti. Sarıibrahimoğlu, AP'nin tüzüğü iptal etmesi durumunda, Türk vatandaşlarına otomatik serbest dolaşım yolunun açılacağını savundu.





