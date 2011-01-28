Vizesiz AB için önemli aşama

T24 - AB ile Türkiye arasında vize sorununun çözümü için önemli aşama sonuçlandı. Ankara, kaçak göçmenleri geri kabul konusunda anlaşma taslağını kabul etti. İmza için koşul, Türkler için vizesiz AB müzakerelerinin başlaması.



Türkiye'nin AB ile yaşadığı vize sorununun önündeki en önemli engel olarak gösterilen geri kabul anlaşmasında müzakereler tamamlandı.



AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, yaptığı yazılı açıklamada, iki tarafın 14 Ocak'ta Ankara'da yaptığı müzakerelerde geri kabul anlaşması taslağı üzerinde uzlaşma sağlandığını duyurdu.



"Müzakerelerden çıkan sonuç çok dengeli ve bölgedeki düzensiz (yasa dışı) göçün etkin yönetilmesine büyük katkı yapacaktır" ifadesini kullanan Malmström, müzakerelerdeki "çok yapıcı ve pragmatik yaklaşımı" için Türk tarafına teşekkür etti.



Varılan uzlaşma öncelikle 24 Şubat'taki AB adalet ve içişleri bakanları toplantısında resmi onaya sunulacak. Ardından anlaşma metnini Avrupa Parlamentosu'nun da onaylaması gerekiyor.



Malmström, "Bu önemli gelişme aynı zamanda vatandaşlarımızın mobilitesini iyileştirmek hedefiyle Türkiye ile vize politikası ve diğer alanlarda işbirliğimizi daha da geliştirebilmemiz için yeni perspektifler sunuyor" ifadesini kullandı.





Türkiye'nin koşulu



Türkiye, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya kaçak yollardan geçen göçmenleri geri kabul etmeye yeşil ışık yakarken, imza için öncelikle AB'den Türk vatandaşlarına yönelik katı vize uygulamalarını yumuşatma adımını atmasını talep ediyor.



AB'nin yürütme organı konumundaki Komisyon'un Türkiye ile vize muafiyeti görüşmelerine başlayabilmesi için öncelikle 27 üye ülkenin onayını alması gerekiyor. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın Komisyon'a bu yetki verilinceye dek, geri kabul anlaşmasını imzalamaya soğuk baktığını kaydediyorlar.





Yunanistan memnun



AB ile Türkiye arasında geri kabul anlaşması müzakerelerinin tamamlanması öncelikle Yunanistan'ı memnun etti. Çoğu Türkiye üzerinden olmak üzere yılda yaklaşık 128 bin kaçak göçmenin geldiği Yunanistan, yasadışı göç konusunda büyük sorun yaşıyordu.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grogoris Delaverkouras, “Bu anlaşmanın, yasadışı göçü durdurma konusunda potansiyel bazı önlemleri yaşama geçirmeye yardımcı olmasını umut ediyoruz” dedi.



Yunanistan, kaçak göç sorunuyla başa çıkabilmek için AB'den yardım istemiş, Avrupa Dış Sınırlar Ajansı'ndan (Frontex) 200 kişilik bir ekip Türkiye sınırında görevlendirilmişti. Yunan hükümetinin Türkiye sınırına güvenlik duvarı inşa etme planı ise AB içinden de eleştiriler almıştı.





