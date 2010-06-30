Vizeler kaldırıldı rezervasyonlar arttı

T24-



Antalya Defterdarı Hidayet Mat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'ya gelen turistlerden bu yılın ilk 6 ayında 52 milyon 250 bin lira vize harç pulu geliri elde edildiğini bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre vize harç pulunda yüzde 15 artış olduğunu belirten Mat, döviz cinsinden vize harç pulu gelirinin 33 milyon dolar 258 bin dolar gerçekleştiğini kaydetti. Mat, ''Vize harç pulu gelirinde geçen yıla göre Türk lirası cinsinde yüzde 15 artış olurken, döviz bazında ise yüzde 13 artış gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde döviz cinsinden vize harç pulundan 29 milyon 384 bin dolar gelir elde edilmişti'' dedi.



Rusya ile Türkiye arasında vizenin kaldırılması konusunda anlaşmanın devreye girmesiyle 'Vizeli' turist sayısında yüzde 50 düşüş yaşanacağını ve vize harç pulu gelirinin de düşeceğini anlatan Mat, şöyle devam etti:





''Geçen yıl Türkiye'ye 2 milyon 690 bin Rus turist gelmişti. Bunun 2.1 milyonu ise Antalya'yı tercih etti. Geçen yıl Antalya'ya 4.6 milyon vizeli turist ziyaret etmişti. Rusya ile Türkiye arasındaki vizenin kaldırılması kararının Eylül ayından itibaren yürürlüğe girebileceği hedefleniyor. O zaman vizeli turist sayısında yarı yarıya bir azalma olacak. Aynı zamanda vize harç pulu gelirinde de bir eksilme meydana gelecek. Ancak Vizesiz turist sayısında artış olacak.





Rusya ile vizenin kaldırılması kararı Rus turist rezervasyonlarında yüzde 20 artış sağladı. Bu da ülke turizm geliri açısından oldukça iyi bir gelişme. Ülkemize gelen turist 800 dolar harcama yapıyor. Vizenin kaldırılmasıyla birlikte vizesiz giriş yapan turistlerin de daha fazla harcama yapacağını düşünüyoruz.''