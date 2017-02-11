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Vize yasağının ardından Trump yeni önemleri açıklamaya hazırlanıyor

Çoğunluğu Müslüman ülkeye getirilen vize yasağını durdurma kararı temyiz mahkemesinde de onaylanmıştı

11 Şubat 2017 02:48

Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirilen vize yasağı kararı mahkemeye takılan ABD Başkanı Trump, önümüzdeki hafta yeni tedbirler açıklayacağını belirtti.

Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Beyaz Saray'daki baş başa  görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ağırlıklı olarak iki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Trump,  vize yasağının temyiz mahkemesinden dönmesine ilişkin bir soru üzerine, "Önümüzdeki hafta ülke güvenliğiyle ilgili yeni güvenlik önlemlerini  açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Ülke güvenliği için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Trump, nüfusunun  çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirdiği 90 günlük vize yasağı kararının temyiz  mahkemesinden dönmesiyle ilgili değerlendirmesinde, konuyu Yüksek Mahkeme’ye  taşıyacaklarını ima etti ve davayı kazanacaklarını savundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptığı telefon  görüşmesiyle ilgili bir soruya da "Çok samimi ve iyi bir görüşme oldu. Bunun  devam edeceğini ve Japonya'nın da yararına olacağını düşünüyorum." dedi.

 

"Japonya'nın ve idari kontrolü altındaki tüm bölgelerin güvenliğine  bağlıyız"

 

Japonya Başbakanı Abe de konuşmasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve  ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini vurguladı. Bölgede Kuzey  Kore'nin etkinliklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret eden Abe'ye  Trump'tan da destek geldi. Trump, "Japonya'nın ve idari kontrolü altındaki tüm  bölgelerin güvenliğine bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Japonya'nın kendine ait saydığı Senkakus adalar takımı üzerinde Çin  hak iddia ediyor ve burayı Diaoyu Adaları ismiyle tanımlıyor. ABD yönetimi söz  konusu adaların, ABD-Japonya Güvenlik Anlaşması kapsamında Japonya'ya ait  olduğunu kabul ediyor.

Dün Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde ABD'nin "Tek Çin"  politikasına devam edeceğini ifade eden Trump, kampanya döneminde ve sonrasında  birkaç kez "Tek Çin politikasının sorgulanamaz olmadığını" dile getirdiği  pozisyonunu değiştirmiş gözüküyor. "Tek Çin" politikasına göre ABD,  bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak  kabul ediyor.

20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'daki ikinci yabancı devlet konuğu olan  Abe, bugün akşam saatlerinde Trump'ın evinin bulunduğu Florida'ya geçecek ve  burada Trump ve Abe aileleri akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Daha önce 27 Ocak tarihinde Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'i  Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

 

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