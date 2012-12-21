Vize vermeyen Almanya'ya haciz kararı

Peroneli için vize alamayınca 3.3 milyon euroluk iş anlaşması feshedilen şirket, Alman Lisesi ve Alman Korusu'na haciz koydurdu. Almanya ise şirketin girişimi nedeniyle Dışişleri'ne nota verdi.

Sabah gazetesinden Ali Balcı'nın haberine göre İzmir'de faaliyet gösteren MAK-İn şirketi Almanya'da ki bir fabrikanın sökülerek Hindistan'a taşınması ihalesini aldı. Alman Envirotherm şirketi ile 2009 yılında imzaladığı 3.3 milyon euroluk anlaşma uyarınca 60 kişilik ekibi için vize talebinde bulunan şirkete belgeleri tamam olmasına rağmen yanıt verilmedi. Ekibin bir türlü Almanya'ya giderek işe başlayaaması nedeniyle Envirotherm anlaşmayı tek tarafı olarak fesh etti.

Ekibine vize alamadığı için 712 bin euro kârdan olan MAK-İN İzmir'de Federal Almanya Cumhuriyeti aleyhinde dava açtı.

Şirket "Almanya, zorunlu olduğu halde vize başvurumuza cevap vermemiştir" dedi. Duruşmalar boyunca yapılan tebilgatlara rağmen Almanya Büyükelçiliği'nden hiç kimse duruşmalara katılmadı.

Almanya nota verdi

Mahkeme, "Dava konusu olan eylem, vize istemi üzerine yanıt vermemektir. Bu ise bir haksız eylemdir" diyerek Federal Almanya Cumhuriyeti'ni 1 milyon 678 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Almanya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği karar nedeniyle Almanya da Türk Dışişleri'ne nota verdi. 24 Şubat 2012 tarihli notada Almanya, Viyana Sözleşmesi hükümleri nedeniyle mahkemenin tebligat yapamayacağını öne sürdü. İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Mürsel Ermiş ise, notaya "Eylem tipik haksız fiildir. Tebligat, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Kanunu'na uygundur." yanıtı verdi.

Alman Lisesi ve koruya haciz

MAK-İN'in talebi üzerine Sarıyer ve Beyoğlu Tapu Sicil Müdürlüklerine yazı gönderen Daire, bazı pafta, ada ve parsel numaralarını vererek "Bu taşınmazlar diplomatik ve konsolosluk amaçlı kullanılmıyorsa haciz işlemini başlatın" talimatını verdi. Haciz talimatı verilen iki taşınmazdan birinin Alman Lisesi, diğerinin ise Sarıyer'de bulunan 170 dönümlük Alman Korusu olduğu ortaya çıktı. MAK-İN şirketinin ortaklarından Avukat Hüseyin Cimşit, "Türk mahkemesinin aldığı kararı tanımak istemeyen Federal Almanya Cumhuriyeti'nin tapulu mallarına haciz koydurduk. Yasal işlemler bittikten sonra Alman Lisesi'ni ve 170 dönümlük koruluk alanı satışa çıkaracak olan İcra, kazandığımız tazminatımızı tahsil edecek" diye konuştu.