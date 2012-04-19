Vize sınavında yumurta sorusu öğrencileri şaşırttı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nün vize sınavında yer alan bir soru öğrencileri şaşırttı

Milliyet'ten Burcu Karakaş'ın haberine göre, “Öğretim İlke ve Yöntemleri” adlı dersin 6 Nisan Cuma günü düzenlenen 40 soruluk çoktan seçmeli sınavında, “Konuşmacıya öğrencilerin yumurta atması hangi öğretim ilkesinin yanlış anlaşıldığını gösterir?” sorusu yer aldı. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okutan’ın hazırladığı, cevabı “Özgürlük” olan sorunun diğer şıkları arasında ise, “Demokrasi”, “Otorite”, “Yetki”, “Eşitlik” vardı. Dersin öğretim üyesi Dr. Okutan, “Öğrenciler, özgürlük kapsamında düşünerek yumurta atıyor ama bunun böyle olmadığını anlamaları için sordum” diyerek sınıfı test ettiğini söyledi.

Öğrenciler tepki gösterdi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi, Öğrenci Kolektifleri üyesi Berna Demirdaş (20), soruyu görünce şaşırdığını belirterek, “Sınavdan sonra konuştuğum arkadaşlarımın çoğu cevabı doğru bilmiş, özgürlük olarak işaretlemiş. Üniversiteler bilim yeriyse her şey tartışılabilmeli. Yumurta olayını öğrencilere böyle kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yumurta atmak, bizim için saldırı amacı gütmeyen bir protesto şekli” diye konuştu.



Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okutan ise, öğrencilerin derste öğrendikleri ile güncel olaylar arasında ilişki kurabilmeleri için böyle bir soru hazırladığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Soruyu, yumurta atmayı eğitimin hangi ilkesiyle bağdaştırdıklarını anlamaları için sordum. Eğitimde özgürlük ilkesi vardır. ‘Öğrenci özgür olmalı, istediği zaman yumurta da atmalı’ gibi anlaşılıyor. Öyle bir özgürlüğün olmadığını bilmesi açısından, öğrenciyi test etmek için sordum. Öğrenci, özgürlük kapsamında düşünerek yumurta atıyor ama bunun böyle olmadığını anlaması için sordum. Sınavları görevli başka bir arkadaşa okuttum. Henüz sonuçlarını bilmiyorum. Güncel olaylarla okuduğu dersi bağdaştırabiliyor mu öğrenci, ona bakmaya çalışıyorum. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Çocuk dersi okuyor ama güncel bir şey oluyor, ‘Yumurta atma olayını duydun mu’, ‘Yumurta attın mı’ diyoruz, bilmiyorlar. Bizim fakültede yumurta atan yok. Öğrencilerden herhangi bir tepki almadım. Muhtemelen çoğu doğru cevap vermiştir.”



