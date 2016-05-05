Vize muafiyetine Merkel'den destek



Almanya Başkanı Angela Merkel, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması yönündeki tavsiye kararını olumlu karşıladı. Türkiye'nin eksik kalan beş kriteri de yerine getireceğine inandığını belirten Merkel, dün Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeler karşısında, diğer kriterleri de yerine getirmesi durumunda "gerçekçi bir şansı" olduğunu dile getirdi.

Ancak Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) içişleri uzmanı Wolfgang Bosbach, vize muafiyetini sorunlu bulduğunu belirterek özellikle sıkıntıların yaşandığı Kürt bölgesi nedeniyle düzensiz göçün artabileceğini savundu. Kölner Stadt Anzeiger gazetesine konuşan Bosbach, giriş - çıkışların kayıt altına alındığı sistemin acilen gerekli olduğunu söyledi. Bosbach, "Böylece birileri giriş-çıkış yaptığı zaman bunu kesin olarak saptayabiliriz" diye konuştu.

Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephan Meyer de AB Komisyonu'nun görüşünün büyük bir tehlike içerdiğini, vize muafiyetinin somut bir mesele olarak değil, siyasi bir mesele olarak ele alındığını söyledi. Passauer Neuen Presse gazetesine açıklamalar yapan Meyer, "Siyasi tavizlere izin verilmemeli" dedi.

CSU vize muafiyetine karşı

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmasına karşı çıktı. "Kürtlerle yaşanan sorunların Almanya'ya taşınabileceğini" savunan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Herrmann, Balkan ülkelerine vize serbestisi getirilmesi ise bu ülkelerden iltica başvurularının arttığını örnek gösterdi.

Türk işadamlarına vize kolaylığı sağlanmasına karşı olmadığını söyleyen Hermann, Almanların da ABD'ye giderken vizeye ihtiyaç duyduğunu ve bunun Alman - Amerikan ilişkilerini etkilemediğini dile getirdi.

Özdemir'den destek

Vize muafiyetini destekleyen Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise Türkiye koşulları gerçekten ve inandırıcı şekilde yerine getirdiği sürece vize liberalizasyonu önünde bir engel olmadığını dile getirdi. Mitteldeutschen Zeitung'a konuşan Özdemir, ancak Merkel'in mülteci krizi nedeniyle üzerindeki baskı yüzünden böyle bir adım atmasını ise eleştirdi.