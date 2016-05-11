Vize muafiyetine Güney Kıbrıs engeli

Vize muafiyeti için Türkiye 72 kriterden 67'sini tamamladı. Yerine getirilmesi gereken başlıklardan biri de adli ve hukuki işbirliği alanında. Bu alanda ikili düzeyde işbirliği anlaşması imzalanması şart. Ancak imza konusu Rumların engeline takılmış durumda.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'ye sağlanacak olan vize muafiyeti Kıbrıs engeline takıldı. Yol haritasında yer alan adli ve hukuki işbirliği maddesi, Türkiye'nin AB'ye üye tüm ülkelerle adli ve hukuki alanda işbirliği anlaşması imzalamasını öngörüyor. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki mahkeme kararlarının tanınması, suçluların iadesi, terör konusunda işbirliği ve adli bilgi paylaşımını öngörüyor.



Türkiye'nin bu anlaşmayı AB'ye üye tüm ülkelerle ikili düzeyde imzalaması gerekiyor. Rum kesimi, Türkiye ile imzalanacak olan anlaşmada "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi" ifadesinin kullanılmasını kabul etmiyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti ifadesine yer verilmesini talep ediyor.



2013 yılında imzalanan ilk vize muafiyeti anlaşmasında da, yargı alanındaki işbirliği anlaşmalarının ekim 2016'ya kadar imzalanması öngörülüyordu. Zira o tarihe kadar Kıbrıs sorununun çözüleceği düşünülüyordu. Ancak vize muafiyetinin yürürlüğe gireceği tarihin erkene alınması, Kıbrıs sorununu da gündeme getirmiş oldu.



Güney Kıbrıs Rum Kesimi gerek Avrupa Komisyonu'na gerekse, Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanımı konusunda geri adım atmaya niyetli olmadığını bildirdi. 14 ülkenin de Kıbrıs Rum kesimine destek verdiği belirtiliyor.