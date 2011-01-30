-VİZE MUAFİYETİ RUS TURİSTİ YÜZDE 10 ARTIRACAK ADANA (A.A) - 30.01.2011 - Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ve mart ayından itibaren yürürlüğe gireceği bildirilen vize muafiyeti anlaşmasının ülkemize gelen Rus turist sayısını yüzde 10 civarında artırmasının beklendiği bildirildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Rusya İş Konseyi Onursal Başkanı ve Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Turgut Gür, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geçen yıl 28 milyon 800 civarında turist geldiğini belirterek, bu sayede elde edilen gelirin de 20 milyar 800 milyona ulaştığını söyledi. Türkiye'ye en çok turistin 4,5 milyon ile Almanya'dan geldiğini belirten Gür, bu ülkeyi 3 milyonla Rusya ve 2 milyon 600 bin ile İngiltere'nin izlediğini ifade etti. Gür, geçen yıl gelen Rus turistlerin yaklaşık 2 milyar dolar karşılığı döviz bıraktığını belirterek, ziyaretlerin yüzde 90'ının paket turlarla gerçekleştirildiğini bildirdi. İki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasının mart ayında yürürlüğe gireceğini vurgulayan Gür, ''Vize muafiyetin iki ülke arasında gidiş-gelişleri kolaylaştıracak. Geçen yıl ülkemize gelen 3 milyon turist sayısı yüzde 10 oranında artarak 3 milyon 300 bine ulaşması bekleniyor. Rus turistlerden elde edilecek gelirin de 2 milyar 200 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor'' dedi. -''3 KEZ VİZESİZ GİDİLEBİLECEK''- Gür, Türkiye'den Rusya'ya gidecek olan turist sayısının da artacağını ifade ederek, ''Yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den Rusya'ya yıl içerisinde sadece 3 kez vizesiz gidilebilecek ve her defasında da birer ay süreli ziyaret gerçekleştirilebilecek'' diye konuştu. THY'nin dışında Pegasus Hava Yolları'nın charter uçaklarının da Rusya'ya sefer düzenlediğini hatırlatan Gür, SKY ve Atlas Jet'in de farklı destinasyonlara uçmak için başvurularının olduğunu bildirdi. Gür, daha fazla Türk charter uçaklarının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısının daha da artacağını sözlerine ekledi.