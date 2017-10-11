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Vize krizi sonrası ABD ile ilk temas

ABD ile vize krizi sürerken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rex Tillerson ile görüştü

11 Ekim 2017 21:34

ABD krizi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Geçtiğimiz günlerde ABD ile Türkiye karşılıklı vizeleri iptal etmişti.

15 Temmuz'dan bu yana Washington ile Ankara arasında yaşanan kriz doruğa ulaştı. ABD Büyükelçiliği, Türkiye'den vize başvurularını süresiz durduğunu açıklamıştı. ABD, Türk vatandaşlarına yönelik ilk defa aldığı yaptırım kararı için 'ABD tesisleri ve personelinin güvenliğini' gerekçe olarak göstermişti. ABD’nin kararının ardından Türkiye de ABD vatandaşlarına yönelik tüm vize işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu..

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