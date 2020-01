Vize krizi 10 bin öğrenciyi etkileyecek

ABD ve Türkiye’nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasının ardından yasak, resmi olarak uygulanmaya başlandı. Türk Hava Yolları’nın bilet iadesi seçeneğini de devreye aldığı süreçte, yasaktan en çok etkilenenler ise öğrenciler oldu.

ABD’nin Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya alma kararının ardından misilleme olarak Türkiye’nin de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya alması başladı. Alınan karar gereği saat 22.00 itibariyle ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara sınır kapılarında vize verilmedi.

Hürriyet'in haberine göre, ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara sınır kapılarında bu vize verilmezken, transit olarak Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarına ise yarın akşam saat 22.00’den sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.

"Uçakta çoğu kişi tedirgin"

Türk Hava Yolları’nın TK-4 sefer sayılı uçağı ile New York’tan İstanbul’a saat 05.00’de gelen ve İstanbul’dan transit olarak başka ülkelere gidecek olan yolcular sorunsuz şekilde uçaklarına bindiler.

Bir aylık tatil için Amerika’da bulunan Fadime Kurt basın mensuplarına yaptığı açıklama da şunları söyledi: “Bir restoranda otururken Türk bir öğrenci ile karşılaştık .Bu hafta sonu geleceğini söylemiş bilet almış. Fakat gelmeye korktuğunu söylüyordu. Acaba vize krizi nedeniyle benimde için bir sorun olabilir mi? Gelmesem mi? Dediğini biliyorum. Hiç bir sıkıntı yaşamadık” dedi.

Recep Kurt ise “Türkiye’ye gelip de dönüşte vize sorunu çıkacak diye çoğu kişi tedirgin. Uçakta da hiçbir şeye rastlamadık” şeklinde konuştu.

Dil eğitimi hayali yarıda kaldı

ABD’nin Türkiye’den vize işlemlerini durdurduğunu açıklamasından sonra, ABD Konsoloslukları’nda vize randevusu bulunan yüzlerce kişi kapıdan dönmek zorunda kaldı. Özellikle de bu durumdan ABD’de dil eğitimi hayali kuran öğrenciler etkilendi. Randevuları iptal edilen öğrenciler şimdi durumun bir an önce netleşmesini istiyor.

Eduvizyon Eğitim Pazarlama Müdürü Tuğçağ Veli Üngör, vize randevusu bulunan bir çok öğrencilerinin şu anda kriz yaşadığını söyledi. ABD ile Türkiye arasındaki eğitim köprüsünde yaşanan sorunu ise şöyle özetledi: “Türkiye’den ABD’ye giden öğrencileri 3 katagoride değerlendirmek gerekiyor. Birincisi üniversite, lise ve yükseköğrenim için giden öğrenciler. Onların eğitimleri ABD’de başladı. Onlar etkilenmeyecek ancak bu kriz uzun süreli olursa o zaman 2018-2019 eğitim yılında başka bir adres aranmak zorunda kalınacak. İkinci bölümde ise Work And Travel sistemi ile ABD’ye giden üniversite öğrencileri var. Ortalama 6 bin öğrenci her yıl bu sistem ile yeni kıtaya gidiyor. 2008 yılında ise 14 bin ile rekor kırılmıştı. Bu dönem yani ekim kasım ayları Work And Travel için öğrenci toplama dönemi. Hatta bu aylarda fuarlar düzenlenir. Ancak vize kısıtlaması bütün işi baltalar. Çünkü öğrenciler Aralık ve Ocak aylarında kayıtlarını tamamlarlar. Bu yasak öğrenciler için ABD kapısını kapatır.”

Üngör, Work And Travel dışında yabancı dil eğitimi için ABD’yi tercih eden öğrencilerin ise daha büyük kriz yaşadığını söyledi: “Dil öğrenmek isteyenler ekim, kasım ve aralık aylarında kurslarına başlar. Yani onlar için en hızlı dönem. Hatta öğrencilerin konsolosluklarında vize randevularının biriktiği dönem. İşte böyle bir zamandavize krizi karşımıza çıktı. Öğrencilerin çoğu üniversite mezunu ve dillerini geliştirmek için ABD’yi tercih ediyorlar. İçlerinde üniversitede yıl donduranlar bile var. Onların mağduriyeti daha yüksek. Bir kaç gün içinde kriz çözülmez ise bu öğrenciler mecburen Kanada’yı tercih etmek zorunda kalacak. Bu tür öğrencilerin sayısı ise yaklaşık 4 bin.”