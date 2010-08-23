-VİZE İÇİN KONSOLOSLA WEB SOHBETİ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - ABD Büyükelçiliği, öğrenci vizeleri ve diğer konsolosluk işlemleriyle ilgili soruları yanıtlamak için Başkonsolos Richard Appleton ile internet üzerinden sohbet etkinliği düzenliyor. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos saat 16.00'da "Vizeler ve Diğer Konsolosluk İşlemleri – Bir Söyleşi" isimli web sohbetine katılanların, ABD Başkonsolosu Richard Appleton ile sohbet edebilecekleri bildirildi. Soruların canlı olarak Başkonsolos Appleton tarafından İngilizce ve Türkçe cevaplandırılacağı belirtilen açıklamada, soruların daha önce de gönderilebileceği ve daha sonra canlı sohbete katılmanın mümkün olacağı kaydedildi. Sohbete katılmak için "https://statedept.connectsolutions.com/usembassyankara" adresine girmek, "Misafir olarak gir" seçeneğini işaretleyerek, isimleri yazmak yeterli olacak. Soruları önceden göndermek isteyenler de aynı adresten yararlanacak. ABD Büyükelçiliği, sohbet sırasında "kişilerin özel durumlarıyla ilgili soruların cevaplandırılmayacağını" vurgulayarak, bu tür soruların ilgili personele aktarılacağının altını çizdi.