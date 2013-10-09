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Vize almadan Türkiye'ye gelen bakan eşine sınır dışı!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Eğitim Bakanı Kiriakos Kenevezos’un eşi Chrysaimili Kenevezos’un vize almadan Türkiye’ye girmek istemesi diplomatik bir skandala neden oldu

09 Ekim 2013 12:28

Kıbrıs Rum Kesimi Eğitim Bakanı'nın eşi, İzmir Bergama'da yapılacak bir konferansa katılmak üzere Türkiye'ye vize almadan gelince havaalanından sınır dışı edildi.

İzmir Bergama’da Hollanda, Almanya , Letonya, Litvanya ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden akademisyen ve uzmanların katılımıyla bugün düzenlenecek “Davranış Bozuklukları Olan Öğrenciler İçin Çözüm Önerileri” konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılmak için önceki akşam İzmir Adnan Merderes Havalimanı’na gelen Chrysaimili Kenevezos, diplomatik pasaportuna güvenerek Türkiye’ye giriş yapabilmek için vize almadı.


Dışişleri'ne iletildi


Vizesi olmayan Kenevezos, havalimanı polisleri tarafından Adnan Menderes Havalimanı’nda bekletildi. Konu Dışileri Bakanlığı’na iletildi. Rum Bakan’ın eşinin vizesiz Türkiye’ye gelmesi kısa süreli diplomatik kriz yaratırken, Rum yönetimi, geçişine izin verilmesi için Ankara ile bağlantı kurdu. Ancak 6 saat havalimanında bekletilen Chrysaimili Kenevezos’a geçiş için izin çıkmadı. Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrularken, Rum bakanın eşi Chrysaimili Kenevezos’e Dışişleri, İstanbul üzerinden Atina’ya uçuş önerse de Kenevezos, İzmir üzerinden bulduğu dış hat seferiyle önceki gece saat 23.30’da Avrupa’ya uçtu.

İzmir’de bugün başlayacak konferansa Chrysaimili Kenevezos’un vize alıp katılıp katılmayacağıysa merak konusu oldu.

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