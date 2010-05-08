Vize alma süresi uzatıldı

T24 - Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Parazkevi Tzeveleki, Avrupa Birliği (AB) Vize Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerden dolayı vize işlemlerinin süresinin uzadığını belirterek, ''Vizeye ihtiyacı olanların önceden plan yaparak müracaatta bulunmaları gerekiyor'' dedi.



Tzeveleki, bu konudaki değişiklileri görev bölgesi olan Trakya'da yaşayanlara aktarmak istediğini belirterek, şunları söyledi:



''Yunanistan, Türkiye'ye vize uygulamasının kalkmasından yanadır. Ancak mevcut durumda vize uygulaması bulunuyor. 5 Nisan 2010 tarihinde Schengen üyesi ülkelerde artık yeni bir vize yönetmeliği uygulanmaya başladı. Tamamen teknik bir süreç oldu. Yeni sistem oldukça katı bir sistem. Kesinlikle kısıtlama getirmek için uygulanmıyor. Tersine sadece yasa dışı göçü önlemek için bazı önlemler var. Schengen ülkeleri arası işbirliği, bilgi alış verişi destekleniyor. Eski yönetmelikte her ülkenin belli bir özgürlük alanı vardı. Şimdi herhangi bir Schengen ülkesini ilgilendiren bir konu olduğunda o ülkenin yetkilileriyle görüşmek zorundayım. Biyometrik fotoğraf isteniyor. Gerekli teknik alt yapı olunca parmak izi istenecek. Vize formu değişti. Alt kısmında taahhütname var. Böylece sorumluluğun bir kısmı vize talep eden kişiye yükleniyor. Ret cevabı olursa, nedeni yazı ile verilecek. Başvuru sahibi hukuksal yollara başvurabilecek.''



Tzeveleki, getirilen değişiklikler arasında uzun süreli vizesi bulunanların bunu kullanmalarının gerekli olduğuna da dikkati çekerek, ''Uzun süreli vizesi bulunanlar bu vizeyi yeterince kullanmamaları halinde daha sonraki başvuruda daha kısa süreli vize alacaklar. Vize süresi sona erdikten hemen sonrası için de gerekli başvuruyu zaman geçirmeden yapmalılar. AB ülkelerinden vizeye ihtiyacı olanların önceden plan yaparak müracaatta bulunmaları gerekiyor'' dedi.





Yeni pasaportlar AB ile uyumu kolaylaştıracak



Tzeveleki, Türkiye'de yeni pasaportların kullanılmaya başlanacağını hatırlatarak, ''Yeni pasaportlar AB ile uyumu kolaylaştıracak'' dedi.



Vize talebinde bulunanların anlaması gereken bir şeyin olduğunu kaydeden Tzeveleki, ''Bizim vize vermemek gibi bir durumumuz yok. Yapılan değişiklik bütün AB ülkeleri için geçerli, Yunanistan'dan kaynaklanan bir durum söz konusu değil. Yeni yönetmeliğe göre, vize talebinde bulunanların pasaportlarındaki giriş, çıkış damgaları tek tek sayılıyor. Bu nedenle iş zamanı uzuyor. AB yeni vize yönetmeliğinde pasaportların 15 gün sonra teslim edilmesi isteniyor. Bizim Edirne'deki konsolosluğumuzun Schengel bölümünde çalışan Türkçe bilen 2 personelimiz var. Normal mesaide işler bitmiyor. Mesaiye kalıyorlar. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yaşayanlar şunu anlamalı; acil çıkması gerekenlere öncelik yapıyoruz. Sağlık, ölüm, kaza durumları olursa sisteme acil kodu ile girebiliyoruz. Tüm üniversite öğrencileri, hocaları, sporcular, araştırmacılar, kamu kuruluşlarında görev yapanlara onay almadan vize verebiliyoruz'' dedi.





Vize talebinde bulunacaklara uyarı



Tzeveleki, Son uygulamayla vize teslim süresinin uzayacağını, uzun süre vize alıp kullanmayanların bir sonraki başvurularında vize süreleri azalacağını kaydederek, vize almak isteyenleri şöyle uyardı:



''Benim vatandaşlara uyarım; bu uygulama sadece Yunanistan'ın değil bütün AB ülkelerinde var olan bir sistem. Olabildiğince erken yolculuklarını planlasınlar. Kamu kuruluşlarında görev yapıp Yunanistan'a olabilecek gelişmelerde ani çıkış yapabilmeleri için pasaportlarında vizelerinin hazır bulunması gerekiyor. Bölgedeki Vali, belediye başkanları, savcı ve diğer yöneticilere bu durumu söyledim.Ancak yine de acil bir durumda öncelik sağlanacaktır.



Konsolosluğumuza başvurular sabah saat 09.30'da açılan numaratörden alınan numara sırasına göre yapılmaktadır. Bunun dışında bazı kişilerin liste yapması gibi bir durum söz konusu değildir. Konsolosluğun kapısında Türkiye'nin polis memuru bulunuyor. Durumu kontrol ediyor. Ancak eski bir alışkanlık olarak bazı kişiler kendi aralarında liste yapıp, sıra oluşturuyorlar. Böyle bir liste yapılmasına izin verilmemeli.''



Edirne'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun en çok bayramlarda, 1 Nisan ile Mayıs ayının sonuna kadar yoğunluk yaşandığını ifade eden Tzeveleki, ''Yeni AB vize yönetmeliği iki ülke arasında bir değişiklik getirmedi. Ancak vize konusundaki yenilikler var. Bunlara uymak zorundayız. Konsolosluğumuzun önünde her zaman kalabalık olmuyor. Ancak yoğun zamanlarda bekleyenler oluyor'' dedi.



Bu arada, Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu'nun internet sitesinin bu ayın sonuna kadar açılacağını belirten Tzeveleki, ''Bu sitede vize başvuru formu da yer alacak. Form internet ortamında doldurulduktan sonra çıkış alınıp, konsolosluğumuza elden başvuru yapılabilecek. Sitede, vize için istenen belgeler ve çeşitli bilgilerde yer alacak''diye konuştu.





