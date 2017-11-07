Vize adımıyla gerileyen dolar/TL 3.86'yı test etti

Dün önce Merkez Bankası'nın hamleleri, ardından ABD ile vize konusunda pozitif haberlerle 3.82-3.88 bandında dalgalanan kur yeni güne artışla başladı. Dün %1'i aşan düşüşle 3.82'ye gerileyen Dolar/TL 3.86'yı test etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre Merkez Bankası dün rezerv opsiyon ve reeskont kredilerine yönelik adımlar attı, bu hamlelerin ardından dolar 3.88'den 3.85'e geriledi. Ancak bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden 3.87'ye yükseldi. Akşam saatlerinde ise ABD'ye yönelik haberle 3.8274 seviyesini test etti.



Kur bugün saat 11:49'da 3.8681'e kadar yükseldi, Euro 4.47'yi aştı.



Piyasalarda bugün kuru etkileyecek önemli veri akışı bulunmazken Başbakan Binali Yıldırım'ın bu haftaki ABD ziyaretinden gelebilecek mesajlar izlenecek.



Kapital FX'ten Enver Erkan kura ilişkin "Günün ilk saatlerinde TCMB’nin ROM mekanizması kapsamında ZK’ların FX dilimlerinde indirime giderek lira likiditesini sıkılaştırma hamlesiyle lira değer kazanmakla birlikte, asıl değer kazancı ABD ile olan vize gerilimine ilişkin olumlu haber akışıyla meydana geldi. Bu konudaki pozitif gelişmelerle lira, EM’lerdeki değer kazançlarına önderlik etti.



Kur 3,83 üzerinde kalmaya devam ediyor, bir çıkarım için henüz çok erken. Bu seviye altındaTRY kazançlarını genişletebilir ve 3,77 hedeflenebilir. 3,89 ise hala güncel bir direnç seviyesi olmaya devam etmektedir" yorumunu yaptı.