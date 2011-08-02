Viyana'nın üçte biri çöple ısınıyor

T24 - Ana teması ''çevre ve çevre teknolojileri'' olarak 8-18 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenecek 80. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) partner ülkesi Avusturya, fuarda çevre teknolojileri ve çevre koruması konusunda özel tanıtımlar yapacak.





Viyana Belediyesinin davetlisi olarak bu ülkeye giden İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden (İGC) bir grup gazeteciyi kabul eden Viyana Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Erich Hechtner, Türkiye'nin ekonomisi, turizmi, gıda ve tarım sektörü ile önemli bir ülke olduğunu bildirdi.





Türk kökenli yatırımcıların Viyana'ya önemli katkılar sağladığını belirten Hechtner, Viyana Belediyesinin, şehir altyapısı, ulaşım, barınma, ısınma gibi bir çok alandan sorumlu olduğunu söyledi.





Viyana'nın İzmir'e oranla daha küçük bir kent olduğunu ifade eden Hechtner, şunları kaydetti:





''Türkiye ile kültürel ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye büyük bir pazar. Viyana'da bir çok şirket bize, önümüzdeki süreçte Türkiye ile çalışmak istediğini bildirdi. Viyana yenileniyor. Viyana yenilenirken çevreye doğaya uyumlu gelişiyor. İEF'in ekonomik ve halka yönelik bir fuar olduğunu biliyoruz. Viyana Belediyesi bütün hizmetleri kendi kendi yapıyor. Eğer bir şirketin yapması gereken bir işse, belediye o şirketi kendisi için kuruyor. Bütün iş ve hizmetin tamamı Viyana Belediyesine aittir. Kesinlikle özel bir şirkete bu tür işler verilmiyor.''





Dr. Erich Hechter, Avusturya'nın, özellikle çevre konusunda uzmanlaşmış bir çok firmayla İzmir fuarına katılacağını anlattı.





Viyana Belediyesi adına Viyana Eyalet Bakanı Stadtrat Dr. Michael Ludwig'in, İEF'in açılış gününde saat 20.00'da Türk yetkililerin de katılımıyla Viyana Belediyesinin standının açılışını yapacağını dile getiren Dr. Hechter, standta çevre teknolojileri ve Viyana Şehri'nin tanıtımının yapılacağını vurguladı. Viyana Belediyesi'nin bir şirketi olan Tina Viyana Şehir Teknolojileri ve Stratejileri bölümünün özellikle yeşil teknoloji konusunda tanıtım yapacağını hatırlatan Dr. Hechter, şu bilgiyi verdi:





''Tina sergisi olarak adlandırılan bu tanıtımda, Viyana'daki az enerjiyle çalışan binaların teknolojilerini İzmir'e de tanıtmak istiyoruz. Tina, yeşil teknolojiyi bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu sergi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye çalışanları için çok önemli. Yani Viyana Belediyesi, elinde bulunan yeşil teknolojiyi nasıl kullandığını, nasıl doğayı kirletmeden insan hayatının sürdürülebileceğini anlatacak. Sanayi için kullanılabilecek plastik, çam, kağıt ve benzeri ürünler tekrardan kullanılmak üzere ayrılıyor. Diğer çöplerin tamamı yüksek ısı altında yakılıyor. Tina şirketi bu konuda dünya üzerinde çalışmalarını sürdüren bir şirkettir. Ve İzmir'in de çevreyi kirletmeden ve nasıl ısınabileceği anlatılacak.''







Çöpler yakılıyor, kent ısınıyor





Dr. Hechter, Viyana'da çöplerin ayrı ayrı toplandığını, işleme, ayrıştırma ve yakma merkezlerinde bunların kentin ısınması, toprağın gübrelenmesi ve sanayiye hammaddeye dönüştürüldüğünü açıkladı. Yeşil teknolojiyi her alanda kullanmak için çalışma yürüttüklerini belirten Dr. Hechter, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Viyana'daki evlerin 3'te 1'i sıcak su sistemiyle ısınıyor. Bu suyu kentimizdeki çöpleri yaktığımız 4 merkezden sağlıyoruz. Binaların ısınmasında kullanılan su sürekli devir daim ediyor. Yani aynı sıcak su şehrin her yerinde dönerek şehri ısıtıyor. Ayrıca ikinci bir sistemde temiz su ısıtılarak evlerde kullanılıyor. Bunlardan 3'ü çöplerin normal olarak yakılmasıyla gerçekleştiriliyor. Diğeri ise hastane ve sanayi ürünlerini yakıyor. Yeni yapılan evlerde ise az enerjiyle binayı ısıtmak, soğutmak ve temiz hava taşınması için sistem oluşturduk. İyi yalıtımı yapılmış binayı özel bir sistemle ısıtılıyoruz. Böylelikle yıllık metreküp başına düşen 20 litre mazot yerine bir litre mazot kullanılıyor.''





