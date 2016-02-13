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Dünya

Viyana'nın İETT'sine aşk mektubu: Sizi her gün özlüyorum…

"Umarım bir gün yeniden kavuşuruz"

13 Şubat 2016 20:40

İngiltere’nin Manchester kentine taşındıktan sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’daki toplu taşıma sistemini ‘özleyen’ Nadine Kriegelstain, şirketin Facebook sayfasına bir ilan-ı aşk mektubu yazdı. Kriegelstain, mektubuna "Sizi her gün çok özlüyorum,  ve umarım bir gün yeniden kavuşuruz" diye son verdi.

Sputnik'in haberine göre ‘yağmurlu' Manchester'a taşındığından beri tek derdinin havanın kötülüğü olmadığını söyleyen Kriegelstain, aynı zamanda kentin ‘berbat' toplu taşıma sistemiyle de mücadele ettiğini ifade etti.

"Bazen, bir şeyin sizin için ne kadar önemli olduğunu, onu kaybedince anlarsınız" diyen Kriegelstain, Manchester'daki toplu taşımanın pahalılığından da şikayet etti. Kriegelstain, mektubuna şöyle devam etti:

"Neredeyse her zaman bilgi verici olduğunuz, zaman çizelgelerine uyduğunuz ve trene kapı kapanmadan sadece 1 saniye önce atlayan huysuz Viyanalılara misafirperver davrandığınız için teşekkür etmek istedim. Muhteşem ve keseye düşman olmayan toplu taşıma için teşekkür ederim. Sizi her gün özlüyorum ve umarım bir gün yeniden kavuşuruz."

 

 

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