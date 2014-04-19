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Dünya

Viyana'dan Suriye'ye giden cihatçı kızlar: Evlendik, gururla yaşıyoruz

15 ve 16 yaşındaki iki Bosna asıllı kız Suriye'ye cihada gitti. Cihatçı kızlar internetten yayınlanan mesajlarında, 'Sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar iyi evlerde yaşıyoruz' dedi

19 Nisan 2014 12:30

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki ailelerine “Suriye’ye gidiyoruz. Cennette buluşuruz” diye bir veda mektubu yazarak Suriye’ye Samra ile Sabina adlı iki kız, bir internet sayfasında silahlı fotoğraflarını yayınladı.

15 ve 16 yaşındaki Bosna asıllı iki kız, internet sayfasında “Ölümden korkmuyoruz. Ölüm bizim hedefimiz. Allah beni çağırıncaya kadar Viyana’da yaşadım ve ben bu çağrıya uyarak, onur için yola çıktım. Biz sizin tasavvur edemeyeceğiniz kadar iyi evlerde yaşıyoruz. Evlendik. Her şey var burada. Biz gururumuzla yaşıyoruz.” diye yazdı.

Interpol şimdi Türkiye üzerinden Suriye’ye giden 15 ve 16 yaşlarındaki iki kızın peşine düştü. Viyana polisi de konuyla ilgili “İki kızın uluslararası arandığı doğru. Biz internet sitesini kimin açtığını  araştırıyoruz” açıklaması yaptı. 10 Nisan’da Viyana’dan İstanbul’a uçan iki kıza, Suriye’ye cihada gitme fikrini kimin aşıladığı sorusu ise hâlâ gizemini koruyor.

Avusturya basınına konuşan uzmanlar, cihatçı kızların fotoğraflarının yayınlanmasını El Kaide’nin PR çalışması olabileceğini söyledi.

 

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