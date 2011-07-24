-VİYANA'DA TERÖR PROTESTO EDİLDİ VİYANA (A.A) - 24.07.2011 - Terör örgütünün eylemleri, Viyana'da düzenlenen mitingle protesto edildi. Viyana'daki Türk öğrencilerin düzenlediği, ''Teröre lanet mitingine'' öğrencilerin yanı sıra Viyana'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da katıldı. Westbahnhof (Batı Tren İstasyonu) önünde toplanan Türk vatandaşları, daha sonra kent merkezindeki Ring Caddesi'nden Ulusal Parlamento binasının önüne ulaştı. Viyana toplum polisi yürüyüş kolunun önünde ve arkasında yoğun güvenlik önlemi aldı ve göstericelerin geçeceği kent merkezindeki Ring Caddesi'nin bir bölümünü taşıt trafiğine kapattı. Gösteriye katılanlar, ''Viyana'da PKK istemiyoruz'', ''Bu vatan bizimdir bizim kalacak'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Viyana uyan şehidine sahip çık'' gibi sloganlar atıp Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları taşıdı. Mitinge, Avusturya Atatürkçü Düşünce Derneği (AADD) temsilcileri de katılarak bildiri dağıttı. Avusturyalılar ile Viyana'daki yabancı turistlerin de ilgiyle izlediği yürüyüş, kent merkezindeki Ulusal Parlamento binasının önünde okunan bildiriyle sona erdi. Yürüyüşü organize eden Kadir Keleşoğlu, Parlamento önünde okuduğu bildiride, PKK terör örgütünün son günlerde Türkiye'nin değişik yörelerinde asker, polis ve sivil hedeflere yönelik alçakça saldırılarını anımsatarak, ''Bunların amacı ülkeyi kaosa sürüklemektir. Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz, Kürt, Laz, Alevi, Çerkez hepimiz kardeşiz, etle tırnak gibiyiz. Türk bayrağı altında yaşayan herkes kardeştir. Bu bayrak, Çanakkale'de, Gelibolu'da, Sakarya'da kanını akıtmış şehitlerimizin kanıdır. Bu bayrak İzmirli'nin olduğu kadar Diyarbakırlı'nın da bayrağıdır." dedi. ''PKK'lı hainlerin saldırıları ile verdiğimiz şehit sayısı 13 değil, 13 bin de olsa Türk milleti olarak birlik ve beraberlik olduğumuz takdirde asla ve asla ne bin yıllık kardeşliğimizi bozdururuz, ne de bir karış toprağımızı feda ederiz'' diyen Keleşoğlu, Avusturya Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi parti yöneticilerine de seslenerek, ''PKK terör örgütünün Avusturya'da üslenmesine izin vermemelerini'' istedi. Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçelerindeki hain terör saldırılarında hayatlarını yitiren şehitlerin isimlerini okuyan Keleşoğlu'na yürüyüşe katılan yüzlerce kişi bir ağızdan ''burada'' yanıtını verdi. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından topluluk dağıldı.