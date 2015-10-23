Viyana'da Suriye'nin geleceği konuşuluyor



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Viyana'daki buluşmasında Türk ve Suudi mevkidaşları da hazır bulunacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Viyana zirvesi öncesinde Suriye'de terörle ortak mücadele çağrısında bulundu. Soçi'de katıldığı bir toplantıda konuşan Putin, "Suriye, herkesi ilgilendiren sorunların çözümünde bir model ülke haline gelebilir" dedi. Putin, "Doğu ile Batı'nın Suriye'deki İslamcıların mevzilerine ilişkin bilgi alışverişine girmenin eşiğinde olduğunu" kaydetti. 'Esad yenilirse teröristler dünyaya yayılır'

Esad'ın yenilgisi halinde teröristlerin tüm dünyaya yayılabileceği uyarısında bulunan Rusya lideri, bu tehdidin önlenmesi gerektiğini kaydetti. Rusya'nın hava operasyonlarıyla siyasi çözümün önünü açmayı hedeflediğine dikkat çeken Putin, "Askeri zafer tüm sorunları çözmez. Ancak Suriye toplumunun tüm zinde ve vatansever güçlerinin katılımıyla bir siyasi sürecin başlatılmasını sağlayacak koşullara zemin sağlar" dedi.

Kerry: Suriye parçalanmasın!

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Lavrov ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "görüşmeye başka ülkeler de dahil edilmeden önce belirli bazı konuların ele alınacağını" söyledi. Berlin'de temaslarda bulunan Kerry, Almanya'nın krizin çözümünde "kilit aktör"ler arasında yer aldığına dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, tarafların, krizin askeri çözümle giderilemeyeceğine dair büyük ölçüde mutabakat içinde olduğunu vurguladı. "Suriye parçalanmamalıdır" diyen Kerry, IŞİD'e karşı mücadelenin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.