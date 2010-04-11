Viyana'da 'Kutlu Doğum Şöleni'

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Viyana'daki Stadthalle spor ve sergi sarayında düzenlenen şöleni, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Avusturya'da faaliyet gösteren Avusturya-Türk İslam Birliğinin (ATİB) öncülüğünde, ülkede faaliyet gösteren 11 Türk derneği ortaklaşa düzenledi.Şölende konuşan Türkiye'nin Viyana büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, salonu dolduran binlerce kişiye işaret ederek, "Hz.Muhammed'in bir tek ismi bu kadar mümini bir araya getirebiliyorsa bizden kimse umudu kesmesin" dedi.Hz. Muhammed'in hadislerinden örnek vererek konuşmasını sürdüren Tezcan, aşırı sağcı bazı grupların ve siyasi partilerin, aralarında Türklerin de bulunduğu yabancılara yönelik düşmanca tavırlarını ima ederek, Hz. Muhammed'in, "Kendi ırkını üstün görüp başka ırkları aşağı görenlerin cinayet işlemekle eş değerde suç işlemiş sayılırlar" hadisini anımsattı.





Avusturyalı yöneticilerden büyük ilgi









Kutlu Doğum şölenine Avusturyalı yöneticiler de büyük ilgi gösterdiler.







Cumhurbaşkanı Heinz Fischer şölene görüntülü bir mesaj göndererek, Avusturya'nın İslamiyeti 1912 yılında resmen tanıyan tek Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Anayasamızda din özgürlüğü güvence altına alınmıştır. İslamiyeti 1912 yılında resmen tanımış olmaktan da gurur duyuyoruz. Değişik dinlere mensup insanların barış içinde birbirleriyle yaşamalarına destek olmak ve bunu sağlamak başlıca görevimizdir. Peygamberinizin doğum gününü kutlar, şöleninizin başarılı geçmesini temenni ederim" dedi.







Şölene katılan Belediye Başkanı Michael Haeupl de yaptığı konuşmada, karşılıklı saygı ve toleransı sağlayabilmek için bir yasa bulunmadığını, bunun ancak birlikte yaşanarak elde edilebileceğini ifade ederek, "Türk toplumunun öncelikle Almanca dilini öğrenerek olası zorlukları daha kolay aşabileceklerini" söyledi.







Kutlu Doğum şölenine Viyana Ekonomi Birliği Başkanı Brigitte Jank, Aileden Sorumlu Devlet Sekreteri Christine Marek ve Viyana eyalet yönetiminin Türk kökenli milletvekili Şirvan Ekici de katıldı.





Kutlu Doğum şöleni dolayısıyla Türkiye'den davet edilen Türk Tasavvuf Musikisi sanatçısı Fatih Koca ve saz arkadaşlarının çalıp söyledikleri ilahiler ile ünlü hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ezan ve Kuran katılımcılar tarafından büyük ilgiyle dinlendi.