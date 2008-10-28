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Spor

Viyana'da hazırlık maçı

A Milli Futbol Takımı'nın, 19 Kasım'da Avusturya ile Viyana'da bir hazırlık maçı yapacağı açıklandı.

28 Ekim 2008 02:00


A Milli Futbol Takımı'nın, 19 Kasım'da Avusturya ile Viyana'da bir hazırlık maçı yapacağı açıklandı.


A Milli Futbol Takımı, 19 Kasım'da Avusturya ile deplasmanda hazırlık maçı yapacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına mart 2009'a kadar verilen arayı değerlendiren milli takımın, 19 Kasım'da, Avusturya ile Viyana'da özel bir karşılaşma yapacağı bildirildi.

Türkiye'nin, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan ile yaptığı çeyrek final maçının oynandığı Ernst-Happel Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

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