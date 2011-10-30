-Viyana'da 2 bin Türk terörü protesto etti VİYANA (A.A) - 30.10.2011 - Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Türk vatandaşları şehitlerimizi anmak ve terörü protesto etmek üzere bugün bir gösteri yaptı. Fatma Eraslan adlı öğrencinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı çağrı üzerine biraraya gelen iki bin kadar Türk vatandaşının Westbahnhof adlı tren istasyonu önünde başlattıkları yürüyüş, kent merkezindeki ulusal parlamento binası önünde sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerimizin fotoğraflarından oluşan pankartlar taşıyan göstericiler, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez, "Türk, Kürt Kardeştir, PKK Kalleştir", "Ekmeğimizi paylaşırız ama Vatanı asla" gibi sloganlar atarak terörü protesto etti. Yürüyüş kolu, Mariahilfer caddesinden geçtiği sırada, Kürt kökenlilerin işlettiği belirtilen "Türkis" adlı lokalden kendilerine laf atıldığı iddiasıyla bazı gençlerin lokal önündeki masaları devirmeleriyle küçük çapta bir arbede yaşandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan toplum polisinin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdirildi. Masaları devirdiği ve park halindeki bir aracın aynasını kırdığı iddia edilen bir gösterici gözaltına alındı. Bu olayın ardından yürüyüş kolu etrafında güvenlik önlemini artıran polis, yürüyüş kolunun geçeceği güzergahı da bir saat süreyle araç trafiğine kapattı. Kent merkezindeki ulusal parlamento binası önünde toplanan göstericiler burada şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı dinledi. Türkiye'deki son terör saldırılarında hayatını yitiren 18 şehidimizin isimleri tek tek okunarak yapılan yoklama sırasında da iki bin kişi tek ağızdan "burada" yanıtını verdi. Türkçe ve Almanca yapılan konuşmanın ardından gösteriye katılanların sükunetle dağılmaları istendi. Bazı göstericilerin parlamento binası önünde durmakta ısrar etmeleri üzerine polis Türkçe anons yaparak dağılmalarını sağladı.