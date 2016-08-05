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Dünya
Deutsche Welle

Viyana ile Ankara arasında ipler gerildi

Türkiye ve Avusturya'dan karşılıklı sert açıklamalar birbirini izliyor. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun "Avusturya, radikal ırkçılığın başkenti" sözüne Avusturyalı mevkidaşı Sebastian Kurz sert tepki gösterdi.

05 Ağustos 2016 20:04


Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Christian Kern'in, "Türkiye'nin AB üyelik görüşmelerinin sonlandırılması için bir diyalog başlatacağı" yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Çavuşoğlu, "Avusturya başbakanının açıklamaları birbirinden çirkin, bunların hepsini reddediyoruz. Avusturya başbakanı önce kendi ülkesine bakmalı, Avusturya radikal ırkçılığın başkentidir" diye konuştu.

Kurz: Ankara ev ödevini yapsın

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Çavuşoğlu'nun çıkışına sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Avusturya'ya yaptığı eleştiriyi keskin bir şekilde reddediyorum" diyen Kurz, Ankara'ya "söz ve hareketlerini yumuşatması, ev ödevini yapması" çağrısında bulundu.

Ömer Çelik: Aşırı sağın yaklaşımları

Avusturya Başbakanı Christian Kern'in Türkiye'ye ilişkin açıklamasına daha önce AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik karşılık vermişti. Ömer Çelik, "Bu tip yaklaşımları, Avrupa'daki aşırı sağın yaklaşımlarıyla bu kadar yakın benzerlik göstermesini son derece rahatsız edici buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker ne dedi?

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de tartışmayla ilgili görüşlerini dile getirmişti. Juncker, Avusturya Başbakanı Christian Kern tarafından gündeme getirilen "Türkiye ile müzakerelerin durdurulması" gibi bir talebin ancak tüm üyelerin onayıyla karara bağlanabileceğini hatırlatmış ve böyle bir durumun şu an için sözkonusu olmadığını söylemişti. Juncker, "Benim şahsi görüşüm, şu an Ankara'ya AB'nin her halükarda Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğu sinyalinin verilmesi çok büyük bir dış politik hata olur" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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