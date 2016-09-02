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Dünya

Viyana Havalimanı’nda Türk yolcular mahsur bırakıldı

49 yolcu, Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle otellere gönderilmedi

02 Eylül 2016 11:19

Avusturya'nın başkenti Viyana’daki Uluslararası Schwechat Havaalanı’nda çoğu Türk olan 49 yolcu mahsur bırakıldı.

İstanbul-Londra seferini yapan British Airlines firmasına ait yolcu uçağı, havada arıza yapması nedeniyle Viyana Havaalanı’na zorunlu iniş yaptı. DHA'dan İhsan Ekinci'nin haberine göre, uçakta bulunan 249 yolcu bekleme salonunda uzun süre tutulduktan sonra, havayolu şirketinin belirlediği otellere yerleştirildi. Ancak çoğunluğu Türk olan 49 yolcu, Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle otellere gönderilmeyerek havaalanında mahsur bırakıldı.

 

Yolcular tepki gösterdi

 

Aralarında yaşlı, hasta ve çocukların da bulunduğu yolcuların dar bir alanda tutulması tepkilere neden oldu. Yolculardan yaşlı bir kadının yüksek tansiyon nedeniyle fenalık geçirmesi sonucu sağlık ekipleri müdahale etti.

Yolcular arasında bulunan AK Parti kurucu üyelerinden ve gazeteci Ayşe Böhürlerolayın kabul edilemez olduğunu belirterek "Saatlerce havalimanında bekletildik. Birçok vatandaşımız Schengen vizesi olmadığı gerekçesiyle limandan dışarı çıkartılmadı. Viyana polisinin yaptığı kabul edilemez" dedi.

Bekleme salonunda sabahlamak zorunda bırakılan Türkler çaresizce beklemelerini sürdürürken sandalyelerde uyuyan yaşlı ve çocuklar dikkat çekti.

 

Avusturya'da yaşayan
vatandaşlar havaalanına geldi

 

Olayı sosyal medyadan öğrenen vatandaşlardan Bayram Özkan, havaalanına gelerek destek oldu. Özkan " Burada haksız ve lüzumsuz yere bekleme salonuna hapsedilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için buraya geldim" dedi.

Viyana Başkonsolosluğu görevlileri de mağdur vatandaşlarımızı bekleme salonunda ziyaret ettiler. Havaalanı yetkilileri yolcuların sabah 08.35’te uçuşlarını yapabileceklerini söyledi.

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Viyana HavaalanıTürk yolcularmahsur bırakıldıSchengen vizesi

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